Телефонная связь: Сенаторы хотят расширить возможности для массовых обзвонов граждан?

MForum.ru
25.02.2026,
Тему сегодня предложили Ведомости. С 1 сентября 2025 года абонент может устанавливать самозапрет на массовые звонки ему информационного и рекламного характера. Под массовыми понимаются все автоматизированные обзвоны, в том числе, с участием человека. В итоге, сейчас самозапрет нельзя установить только для звонков для госорганов.
Ситуация создала неудобства для коллекторов, компаний и организаций, занимающихся опросами, а также для банков. Им приходится искать обходные пути.
Несколько сенаторов направили проект поправок в закон «О связи», который вернет некоторым участникам рынка возможность обхода запрета абонентов на получение массовых звонков.
Формулировка предложена хитрая – расширить исключение из-под запрета на вызовы, осуществляемые «в целях исполнения требований или осуществления полномочий, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, правилами национальной системы платежных карт».
Но если такое изменение будет принято (соответствующего решения пока что нет), то банки, например, вероятно смогут вернуть себе возможность продолжать обзвоны граждан.
Это перечеркнуло бы принятые меры, вернув одну из категорий массовых обзвонов. Может быть даже самую массовую – по данным ВЦИОМа, звонки от банков получали 7 из 10 опрошенных граждан РФ.
Да и другие заинтересованные стороны получат аргумент в свою пользу «если банкам можно, то мы тоже хотим», «наши звонки – не менее важные, чем у банков».
Кроме того, стоит задуматься, а как, собственно, оператору понять – идет ли звонок банка «в целях осуществления полномочий…» или это тот самый рекламный звонок, который он обязан не пропускать?
Вроде бы правильно вернуть банкам возможность звонков в ситуациях, когда речь идет, например, о процедурах противодействия мошенничеству. Согласно действующим законам (похоже, вступающим в противоречия друг с другом), банки по закону обязаны уведомлять клиентов в случае выявления операций без добровольного согласия клиентов. И как им действовать в этой ситуации, если сейчас все звонки от банка, похоже, автоматически классифицируются как рекламные?
Но если у банков будет возможность звонить абонентам под благовидным предлогом, то что помешает операторам «заодно» предлагать им и оформить кредитную карту?
В общем, пока что все выглядит так, что инициатива сенаторов может стать «дырой в заборе» предпринятой ранее регуляторики.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телефонная связь спам и антиспам регулирование законодательные инициативы массовые обзвоны
--
Публикации по теме:
21.01. [Новости компаний] Голосовые вызовы: О звонках роботами нужно будет извещать? / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] Антиспам: Телефонный спам снижается? Но ситуация далека от идеальной / MForum.ru
06.11. [Новости компаний] Услуги: Билайн предложил клиентам услугу "Виртуальный номер", пока что не во всех регионах / MForum.ru
15.09. [Новости компаний] Антиспам: Исключения из запрета на массовые обзвоны не замедлили нарисоваться / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом отчитался за первый квартал года / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru