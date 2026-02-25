Телефонная связь: Сенаторы хотят расширить возможности для массовых обзвонов граждан?

25.02.2026, MForum.ru

Тему сегодня предложили Ведомости. С 1 сентября 2025 года абонент может устанавливать самозапрет на массовые звонки ему информационного и рекламного характера. Под массовыми понимаются все автоматизированные обзвоны, в том числе, с участием человека. В итоге, сейчас самозапрет нельзя установить только для звонков для госорганов.

Ситуация создала неудобства для коллекторов, компаний и организаций, занимающихся опросами, а также для банков. Им приходится искать обходные пути.

Несколько сенаторов направили проект поправок в закон «О связи», который вернет некоторым участникам рынка возможность обхода запрета абонентов на получение массовых звонков.

Формулировка предложена хитрая – расширить исключение из-под запрета на вызовы, осуществляемые «в целях исполнения требований или осуществления полномочий, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, правилами национальной системы платежных карт».

Но если такое изменение будет принято (соответствующего решения пока что нет), то банки, например, вероятно смогут вернуть себе возможность продолжать обзвоны граждан.

Это перечеркнуло бы принятые меры, вернув одну из категорий массовых обзвонов. Может быть даже самую массовую – по данным ВЦИОМа, звонки от банков получали 7 из 10 опрошенных граждан РФ.

Да и другие заинтересованные стороны получат аргумент в свою пользу «если банкам можно, то мы тоже хотим», «наши звонки – не менее важные, чем у банков».

Кроме того, стоит задуматься, а как, собственно, оператору понять – идет ли звонок банка «в целях осуществления полномочий…» или это тот самый рекламный звонок, который он обязан не пропускать?

Вроде бы правильно вернуть банкам возможность звонков в ситуациях, когда речь идет, например, о процедурах противодействия мошенничеству. Согласно действующим законам (похоже, вступающим в противоречия друг с другом), банки по закону обязаны уведомлять клиентов в случае выявления операций без добровольного согласия клиентов. И как им действовать в этой ситуации, если сейчас все звонки от банка, похоже, автоматически классифицируются как рекламные?

Но если у банков будет возможность звонить абонентам под благовидным предлогом, то что помешает операторам «заодно» предлагать им и оформить кредитную карту?

В общем, пока что все выглядит так, что инициатива сенаторов может стать «дырой в заборе» предпринятой ранее регуляторики.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: телефонная связь спам и антиспам регулирование законодательные инициативы массовые обзвоны

--