M2M: МТС в Ставропольском крае - отрасль ЖКХ чаще других использует M2M-устройства

МТС сообщает, что 55% от общего количества M2M-устройств на сети МТС в Ставропольском крае это датчики для мониторинга воды, умные счетчики и другие устройства, которые используются в сфере ЖКХ. Такие решения упрощают передачу показаний приборов учета, помогают фиксировать все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.

M2M-устройства, используемые на сети МТС в Ставрополье

Активно использует M2M-решения банковская сфера для передачи данных о финансовых операциях в банкоматах или терминалах оплаты. На отрасль финансов на Ставрополье приходится около 30% устройств.

Наибольший прирост М2М-устройств в 2025 году отмечается в строительной сфере. Застройщики активно внедряют решения интернета вещей для цифровизации жилых комплексов – устанавливают умное видеонаблюдение, домофоны и др.

Кроме того, в 2025 году в регионе выросла популярность умных устройств в образовании, сельском хозяйстве, государственных социальных учреждениях. Компании и организации используют М2М для повышения надежности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой.

«Датчики и устройства, которые могут общаться между собой через интернет, способны мониторить качество воздуха, воды, температуру, открытие люков и дверей, производственные процессы. Вкупе с решениями на базе искусственного интеллекта это может помочь автоматизации и оптимизации производств, изучению климата и экологических проблем. Количество М2М-устройств в регионе постоянно растет, так как бизнес внедряет цифровые технологии в новых сферах, сокращая свои издержки с помощью технологий», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

