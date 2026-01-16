M2M: МТС в Ставропольском крае - отрасль ЖКХ чаще других использует M2M-устройства

MForum.ru
16.01.2026,
МТС сообщает, что 55% от общего количества M2M-устройств на сети МТС в Ставропольском крае это датчики для мониторинга воды, умные счетчики и другие устройства, которые используются в сфере ЖКХ. Такие решения упрощают передачу показаний приборов учета, помогают фиксировать все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.
M2M-устройства, используемые на сети МТС в Ставрополье
Активно использует M2M-решения банковская сфера для передачи данных о финансовых операциях в банкоматах или терминалах оплаты. На отрасль финансов на Ставрополье приходится около 30% устройств.
Наибольший прирост М2М-устройств в 2025 году отмечается в строительной сфере. Застройщики активно внедряют решения интернета вещей для цифровизации жилых комплексов – устанавливают умное видеонаблюдение, домофоны и др.
Кроме того, в 2025 году в регионе выросла популярность умных устройств в образовании, сельском хозяйстве, государственных социальных учреждениях. Компании и организации используют М2М для повышения надежности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой.
«Датчики и устройства, которые могут общаться между собой через интернет, способны мониторить качество воздуха, воды, температуру, открытие люков и дверей, производственные процессы. Вкупе с решениями на базе искусственного интеллекта это может помочь автоматизации и оптимизации производств, изучению климата и экологических проблем. Количество М2М-устройств в регионе постоянно растет, так как бизнес внедряет цифровые технологии в новых сферах, сокращая свои издержки с помощью технологий», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: M2M Ставропольский край M2M-устройства
--
Публикации по теме:
15.01. [Новости компаний] Производители оборудования: Ericsson сократит 1600 работников в Швеции / MForum.ru
11.10. [Новости компаний] Технологии: Почему сегментация так важна для 5G / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] 5G: МТС запустила пилотную зону 5G на частотах LTE / MForum.ru
30.11. [Новости компаний] Конспекты: Ericsson Mobility Report - 5G уже с нами / MForum.ru
24.10. [Новости компаний] NB-IoT в мире / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru