Цифровизация: МТС в Омской области - оператор внедрил комплексную систему управления в омском ЖК Зеленая река

04.02.2026, MForum.ru

В рамках проекта были объединены инженерные и телекоммуникационные системы, развернуты цифровые системы управления зданием в котором расположено почти 400 квартир.

Ключевой элемент проекта - цифровая диспетчерская. Она обеспечивает контроль работы основных инженерных и телекоммуникационных систем, а также взаимодействие жильцов и управляющей компании. Система позволяет собирать данные от датчиков и инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение), мониторить состояние систем в режиме реального времени, а также оповещать технический персонал о сбоях и нештатных ситуациях.

Мобильное приложение, часть цифровой экосистемы, помогает взаимодействовать с управляющей компанией: подавать и контролировать статус заявок в управляющую компанию; автоматически собирать и передавать данные со smart-счётчиков воды, тепла и электроэнергии; просматривать камеры общего пользования — парковок, общественных зон, детских площадок. Жильцы могут настроить автоматическую идентификацию автомобилей для въезда на территорию ЖК и заказывать временные пропуски для транспортных средств своих гостей.

В жилом квартале Зеленая река развернуты оптоволоконные линии связи, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и инженерная автоматика, а все оборудование интегрировано в единый технологический контур.

«Цифровая недвижимость — тренд последних лет. Интеллектуальные системы, цифровые платформы и автоматизация процессов становятся не дополнением, а обязательным элементом современного жилого проекта. И это разумное решение: по нашим оценкам за счёт улучшения качества обслуживания и доступности сервисов удовлетворенность жителей повышается до 40%, а эксплуатационные расходы можно снизить на 20–30%. Кроме того, точные данные о потреблении ресурсов позволяют снижать углеродный след и формировать энергоэффективную модель эксплуатации», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

«Реализованная с МТС цифровая система в «Зеленой реке» направлена на оптимизацию управления домом и предоставляет жителям удобные цифровые инструменты для решения повседневных задач, что в целом повышает комфорт и удобство проживания, а сам жилой квартал уже сейчас можно считать одним из ведущих проектов сферы цифрового домостроения в Омске. На его примере можно увидеть, как сотрудничество девелопера и технологического лидера формирует новый стандарт качества на рынке недвижимости», — прокомментировал руководитель направления по цифровизации недвижимости Группы «Эталон» Александр Хренков.

Это хороший пример того, как операторы сотовой связи трансформируются в универсальных IT-интеграторов и поставщиков цифровых экосистем, что позволяет им предоставлять такие вот услуги, например, на рынке недвижимости. Операторы могут предоставлять девелоперам такие решения как "цифровой двойник" ЖК как услугу; типовые платформенные решения для разных классов жилья; управление жизненным циклом цифровой инфраструктуры здания; сервисы на основе данных. Проект "Зеленая река" - наглядный пример возможной синергии, взаимовыгодного сотрудничества: девелопер получает технологически продвинутый, экономически эффективный продукт, а оператор осваивает новые высокомаржинальные рынки, укрепляя позиции уже не как «трубка», а как ключевой поставщик цифровых экосистем.

--

теги МТС Омская область цифровизация цифровые экосистемы умное здание управление зданием

--