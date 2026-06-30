Анонсы: Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243

30.06.2026, MForum.ru

Samsung официально представила в Индии Galaxy M47 — пополнение популярной серии M, которая традиционно делает ставку на автономность и доступную цену. Модель во многом напоминает недавний Galaxy A27, но получила ряд важных улучшений, главное из которых — аккумулятор на 6000 мАч.

В отличие от A27, где установлена батарея на 5000 мАч, M47 предлагает ёмкость на 20% больше. Поддерживается зарядка мощностью 45 Вт. Кроме того, реализована функция bypass charging — при подключении к сети питание идёт напрямую в обход батареи, что снижает нагрев и продлевает срок службы аккумулятора, особенно в играх.

Дисплей — 6.7-дюймовый Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Защита — Gorilla Glass Victus+ . Фронтальная камера на 12 МП размещена в круглом вырезе.

Аппаратная платформа — Snapdragon 6 Gen 3 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ. Камеры: 50 МП основная, 5 МП ультраширик и 2 МП макро. Устройство работает на One UI 8.5 (Android 16). Samsung обещает шесть поколений обновлений ОС и шесть лет патчей безопасности.

Цвета: Rogue Red и Blaze Blue. Версия 6/128 ГБ стартует с 22 999 рупий (около 243 долларов). Продажи начнутся 4 июля на Amazon India

Samsung Galaxy M47 — это отличный пример того, как компания адаптирует свои устройства под разные рынки. M-серия традиционно более доступна, чем A-серия, но при этом предлагает увеличенную батарею и быструю зарядку, что является главным приоритетом для индийских покупателей.

В сравнении с Galaxy A27 (350 евро в Европе), M47 за $243 выглядит очень привлекательно, особенно с учётом 6000 мАч и 45-ваттной зарядки. Добавьте сюда bypass charging, защиту Victus+ и долгую поддержку ПО — и получите почти идеальный бюджетный смартфон для Индии.

Единственное, чего не хватает, — это более продвинутой камеры, но для своей цены и так неплохо. На фоне конкурентов Samsung выигрывает за счёт бренда, качества сборки и долгосрочных обновлений.