Анонсы: Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243

MForum.ru
30.06.2026,
Samsung официально представила в Индии Galaxy M47 — пополнение популярной серии M, которая традиционно делает ставку на автономность и доступную цену. Модель во многом напоминает недавний Galaxy A27, но получила ряд важных улучшений, главное из которых — аккумулятор на 6000 мАч.
В отличие от A27, где установлена батарея на 5000 мАч, M47 предлагает ёмкость на 20% больше. Поддерживается зарядка мощностью 45 Вт. Кроме того, реализована функция bypass charging — при подключении к сети питание идёт напрямую в обход батареи, что снижает нагрев и продлевает срок службы аккумулятора, особенно в играх.
Дисплей — 6.7-дюймовый Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Защита — Gorilla Glass Victus+ . Фронтальная камера на 12 МП размещена в круглом вырезе.
Аппаратная платформа — Snapdragon 6 Gen 3 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ. Камеры: 50 МП основная, 5 МП ультраширик и 2 МП макро. Устройство работает на One UI 8.5 (Android 16). Samsung обещает шесть поколений обновлений ОС и шесть лет патчей безопасности.
Цвета: Rogue Red и Blaze Blue. Версия 6/128 ГБ стартует с 22 999 рупий (около 243 долларов). Продажи начнутся 4 июля на Amazon India
Samsung Galaxy M47 — это отличный пример того, как компания адаптирует свои устройства под разные рынки. M-серия традиционно более доступна, чем A-серия, но при этом предлагает увеличенную батарею и быструю зарядку, что является главным приоритетом для индийских покупателей.
В сравнении с Galaxy A27 (350 евро в Европе), M47 за $243 выглядит очень привлекательно, особенно с учётом 6000 мАч и 45-ваттной зарядки. Добавьте сюда bypass charging, защиту Victus+ и долгую поддержку ПО — и получите почти идеальный бюджетный смартфон для Индии.
Единственное, чего не хватает, — это более продвинутой камеры, но для своей цены и так неплохо. На фоне конкурентов Samsung выигрывает за счёт бренда, качества сборки и долгосрочных обновлений.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.06.2026. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
26.06.2026. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
24.06.2026. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
17.06.2026. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц
16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
11.06.2026. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
09.06.2026. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06.2026. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
05.06.2026. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
03.06.2026. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06.2026. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
01.06.2026. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05.2026. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05.2026. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05.2026. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05.2026. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
27.05.2026. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
20.05.2026. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05.2026. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05.2026. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
30.06. Япония ставит перед собой задачу взять не менее 30% рынка микросхем для физического ИИ к 2040 году
30.06. Полупроводниковая промышленность сталкивается с дефицитом поставок CO₂ - еще один фактор повышения цен
30.06. Можно ли заработать на разработках и патентах – опыт InterDigital
30.06. Китай, вероятно, уже захватил лидерство в области ИИ
30.06. В США продолжили выделение частот операторам связи
30.06. Компания Rocket Lab договорилась о поглощении компании Iridium за $8 млрд
30.06. МегаФон ускорил мобильный интернет в СНТ Ставропольского края
30.06. МТС запустила переводы в Сербию с выдачей наличных для физлиц
30.06. В Тамбове появился пост системы экомониторинга – пока что в рамках пилотного проекта МТС
29.06. Samsung и SK Hynix возглавят проект поддержки развития ИИ в Южной Корее с объемом инвестиций в $1 трлн
29.06. Элемент запустит кристальное производство силовых полупроводников в 2028 году
29.06. ИИ пришел, чтобы остаться: генеративные модели – инструмент современных творцов
29.06. Американский бизнес обвинил крупнейших производителей памяти в злоупотреблении своим олигопольным положением
29.06. Китай запаздывает на рынок прямой спутниковой связи, но все активнее движется в направлении гибридных сетей
29.06. Качество мобильного интернета Билайн названо лучшим по итогам драйв-теста, проведенного TelecomDaily в популярных туристических локациях Московской области
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195
24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля
23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G
23.06. AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии
23.06. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250
22.06. HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч
22.06. Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном
19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5
19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит
19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность