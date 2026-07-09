Анонсы: Vivo T5 Lite с Dimensity 6300 и АКБ 6500 мАч оценен в $210

MForum.ru

Анонсы: Vivo T5 Lite с Dimensity 6300 и АКБ 6500 мАч оценен в $210

17.07.2026, MForum.ru

Компания Vivo официально представила в Индии смартфон T5 Lite. Новинка, как и ожидалось, получила упор на автономность и стала одним из самых доступных 5G-устройств бренда в этом году.

Vivo T5 Lite оснащен 6.74-дюймовым LCD-экраном разрешением HD+ (1600×720) c частотой 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1200 нит.

Аппаратной основой служит 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом до 256 ГБ.

Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX852, а фронтальная — 5 МП. Батарея ёмкостью 6500 мАч поддерживает 44-ваттную быструю зарядку.

Vivo T5 Lite работает на Android 16 с оболочкой OriginOS 6, поддерживает 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и GPS. Корпус толщиной 8.39 мм и весом 209 г защищён по стандарту IP65 и имеет боковой сканер отпечатков. Устройство доступно в цветах Twilight Shadow и Wave Blue.

Цена в Индии составляет 19 999 рупий (около 210 долларов) за версию 4/128 ГБ, 21 999 рупий (230 долларов) за 6/128 ГБ и 24 999 рупий (260 долларов) за 6/256 ГБ. Продажи стартуют 22 июля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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