Мобильная связь: МТС нарастила емкость сети и среднюю скорость мобильного интернета в центральной части Краснослободска

10.06.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети и роста средних скоростей в центральной части города Краснослободск Волгоградской области примерно на 25%.

Краснослободск считается единственным городом, расположенным на территории Волго-Ахтубинской поймы. В теплое время года население города значительно увеличивается за счет дачников и туристов, что значительно увеличивает нагрузку на сетевую инфраструктуру. При развитии сети оператор использует обезличенную аналитику, которая позволяет учитывать реальные транспортные потоки и сезонные изменения.

«Краснослободск остается одной из наиболее динамично развивающихся территорий Волгоградской области. Город находится в непосредственной близости от Волгограда, при этом в летний период здесь существенно возрастает число жителей и гостей. Поэтому мы планомерно увеличиваем емкость сети и создаем запас инфраструктуры, который позволяет обеспечивать стабильное качество связи как в жилых кварталах, так и в местах притяжения горожан», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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теги: мобильная связь развитие сетей МТС Волгоградская область

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