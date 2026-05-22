Анонсы: HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч

22.06.2026, MForum.ru

Спустя всего четыре месяца после выхода HMD Luma 4G в сети появились рендеры и ключевые характеристики его преемника — HMD Luma2. Судя по утечкам, новинка сохранит доступную цену, но получит ряд улучшений.

Смартфон оснастят 6.75-дюймовым IPS-экраном разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц, что для бюджетного сегмента остаётся весомым преимуществом.

На передней панели расположится 8-мегапиксельная камера, на задней — основной 50-мегапиксельный модуль в паре с вспомогательным датчиком.

В основе аппаратной платформы лежит восьмиядерный процессор Unisoc T7280, который, по сути, является ребрендингом T620. Чип работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения) и накопителем на 128 или 256 ГБ UFS 2.1, который можно увеличить с помощью microSD.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Также предусмотрен разъём 3.5 мм для наушников и фирменная технология Nokia OZO Audio для улучшенного звучания. Доступные цвета: Ice Blue, Light Sand и Midnight Lake.

Официальные цены, детали программного обеспечения и сроки запуска пока не раскрыты. Судя по характеристикам, Luma2 станет доступным и надёжным выбором для пользователей, которым важен плавный 120-герцовый экран и длительное время работы без лишних затрат. Интересно будет сравнить его с предшественником и другими бюджетными моделями после официального анонса.