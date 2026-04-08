Мобильная связь: МегаФон в Якутии – покрытие 4G обеспечено еще в пяти сёлах

МегаФон сообщает об установке оборудования LTE в сёлах Хатын-Сысы, Хаты, Бысыттах, Нюрбачан и Сюля Нюрбинского района. Как утверждает компания, ранее мобильной сети в этих населённых пунктах не было. По данным оператора, доступные скорости передачи данных достигают 100 Мбит/с.
«Значительная часть работ по расширению покрытия LTE прошла в Нюрбинском районе – за прошлый и текущий годы связь появилась в 13 поселениях», – рассказала директор МегаФона в республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.
Строительство базовых станций в Нюрбинском районе расширило зону поддержки технологии цифровых голосовых вызовов VoLTE.
теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Якутия республика Саха
