Мобильная связь: МегаФон в Якутии – покрытие 4G обеспечено еще в пяти сёлах

08.04.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает об установке оборудования LTE в сёлах Хатын-Сысы, Хаты, Бысыттах, Нюрбачан и Сюля Нюрбинского района. Как утверждает компания, ранее мобильной сети в этих населённых пунктах не было. По данным оператора, доступные скорости передачи данных достигают 100 Мбит/с.

«Значительная часть работ по расширению покрытия LTE прошла в Нюрбинском районе – за прошлый и текущий годы связь появилась в 13 поселениях», – рассказала директор МегаФона в республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова. Строительство базовых станций в Нюрбинском районе расширило зону поддержки технологии цифровых голосовых вызовов VoLTE.

© Алексей Бойко, MForum.ru

