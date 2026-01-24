Мобильная связь: В США продолжили выделение частот операторам связи

MForum.ru
30.06.2026,
FCC опубликовала результаты Аукциона 113 по продаже региональных частот AWS-3 (1695-1710; 1755-1780 и 2155-2180 МГц). Verizon купила больше всего, значительные квоты получили T-Mobile US и AT&T. Примечательно, что покупателями частот выступили не только операторы наземных систем связи, но также EchoStar и SpaceX, хотя их участие оказалось символическим.
Всего продавалось 200 лицензий, общая выручка аукциона составила более $3.5 млрд.
SpaceX, возможно, хотела бы купить больше частот, но компания оказалась не готова покупать их по цене, которая быстро взлетала вверх в ходе аукционов, поэтому SpaceX отказалась от покупки ряда лотов. Но все же купила лицензии на разработку месторождения в Мексиканском заливе и на регион «Цинциннати-Гамильтон», который охватывает Огайо, Кентукки и Индиану.
Собранные в рамках аукциона средства, пойдут на погашение заемных средств, которые ранее FCC привлекла для финансирования «Программы возмещения расходов» в рамках которых администрация США помогала операторам заменить оборудование китайских вендоров Huawei и ZTE в сетях США.
Агрессивная стратегия Verizon имеет объяснение. У этой компании наблюдается критическая нехватка частот среднего диапазона. Ее основной актив – частоты C-band (3.7 ГГц), но этот диапазон обладает более высоким затуханием сигнала, он хуже проникает в здания и сооружения, чем частоты AWS-3 (1.7 / 2.1 ГГц). Частоты AWS-3 – необходимое дополнение к C-band, отсюда и готовность Verizon раскошелиться. В основном компания покупала лицензии на частоты в густонаселенных районах – в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и т.п.
У T-Mobile есть частоты 2.5 ГГц (band 41), поэтому массовая закупка AWS-3 этой компании не была актуальна, но она скупила дешевые региональные лицензии в ряде небольших и сельских районов, в рамках «латания дыр» в своем «лицензионном портфеле». Это позволит компании улучшить непрерывность своей сети за минимальные вложения.
Примерно тот же подход показала AT&T, которая ранее купила значительный объем средних и низких частот в рамках сделки с EchoStar.
SpaceX активно торговалась за несколько лотов, включая Северную Каролину, Вашингтон, Монтану и Айову, но вышла из аукциона, когда цены стали расти за пределы ее бюджетных ограничений. Компания может себе позволить действовать аккуратно, поскольку уже располагает частотами в среднем диапазоне, в 2025 году она приобрела у EchoStar за $17 млрд такие частоты как: AWS-4 2000–2020 МГц (UL) / 2180–2200 МГц (DL); H-Block 1915–1920 МГц (UL) / 1995–2000 МГц (DL) и AWS-3 (непарный) 1695–1710 МГц. Всего 65 МГц. Я, признаться, не настолько знаком с американским частотным регулированием, чтобы понять, как частоты 1695-1710 МГц, которые SpaceX купила в 2025 году в виде общенациональной лицензии, можно также было выставить на Аукцион 113 в виде набора региональных лицензий.
Возобновление продажи частот американским операторам (после 4-х летнего перерыва) – хороший знак для американских граждан и экономики в целом, сети связи в США смогут продолжить активное развитие 5G, 5G-Advanced и услуг прямой сотово-спутниковой связи (D2C), а также будут располагать хорошим заделом для развития 6G уже в самые ближайшие годы. Экономика не останется без «нервной системы» в виде быстрых сетей мобильной связи, а граждане все более приближаются к возможности пользоваться современным мобильным интернетом практически по всей территории страны, а не только в населенных пунктах или вдоль автотрасс. ||
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теги: мобильная связь зарубеж телеком США частотные аукционы частоты продажа частот регулирование
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