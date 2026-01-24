Мобильная связь: В Бангладеш 10 МГц в востребованном диапазоне 700МГц хотят выделить Grameenphone (GP)

24.01.2026, MForum.ru

В Бангладеш за частоты 700 МГц идут судебные споры между регулятором BTRC и провайдером Always On Network. Хотя спор не завершен, регулятор выставил частоты на аукцион, условия которого отрасль сочла несправедливыми, написанными в поддержку лидирующей на рынке Grameenphone, дочки норвежского Telenor. Robi Axiata официально отозвала свою заявку, а Banglalink и Teletalk вообще не участвовали в аукционе.

В итоге Grameenphone оказался единственным оператором на аукционе, что позволило регулятору присвоить частоты по базовой цене.

Вряд ли нам так уже интересны споры бангладешских операторов и регулятора, намного важнее тот факт, что в Бангладеш с прошлого года операторами Grameenphone и Robi запущены сети 5G, и что регулятор нашел возможность выделить для операторов сотовой связи 25 МГц в диапазоне 700 МГц (пока что 10 МГц), которые можно будет задействовать под 5G для IoT и для обеспечения связности покрытия 5G.

теги: мобильная связь телеком Бангладеш 700МГц частоты частотные аукционы распределение частот

