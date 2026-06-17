Слухи: iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность

MForum.ru
19.06.2026,
Судя по информации из осведомлённых источников, Apple действительно работает над вторым поколением своего ультратонкого смартфона — iPhone Air 2.
Согласно отчёту Марка Гурмана из Bloomberg, выход устройства запланирован на весну 2027 года. На данный момент прототипы, известные под кодовым названием V62, проходят этап расширенного тестирования.
Основные улучшения, которые приписывают новинке, призваны исправить два главных недостатка оригинальной модели:
При этом дизайн самого корпуса, по имеющейся информации, серьёзных изменений не претерпит. Аппаратной основой устройства, предположительно, станет процессор A20 Pro — тот же чип, что ожидается в флагманских моделях iPhone 18 Pro.
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