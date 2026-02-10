Микроэлектроника: Cisco Systems объявила о выпуске нового коммутационного чипа Silicon One G300 и роутеров на базе чипа Silicon One P200

10.02.2026, MForum.ru

Эти продукты предназначены для создания сетей в крупных центрах обработки данных (ЦОД) и в масштабных кластерах искусственного интеллекта (ИИ).

Основная задача, которую они должны решать - оптимизация работы инфраструктуры, снижение общей стоимости владения (TCO) и адаптация к динамичным нагрузкам ИИ.

🔹 Cisco Silicon One G300, это ASIC с пропускной способностью 102.4 Тбит/с, поддержкой до 512 портов, встроенными SerDes 200 Гбит/с, поддержкой портов 1.6Т. Он предназначен для использования в составе коммутатора Cisco 8000 / Nexus 9000.

🔹 Cisco Silicon One P200 - чип с пропускной способностью 51.2 Тбит/с для соединения ЦОД на расстояниях до 1000 км, распределенных ИИ-кластеров. На его основе представлен роутер Cisco 8223.

Особенность G300 - ставка сделана не только на высокую пропускную способность, но также на программируемость и на интеллектуальное управление трафиком. Для этого в чип встроена система Intelligent Collective Networking предотвращения перегрузок в сетях ИИ.

Ее основные компоненты:

общий буфер пакетов: 252 МБ встроенной памяти, доступной для любого порта, что должно сглаживать всплески трафика;

аппаратный балансировщик нагрузки, который во много раз быстрее перенаправляет трафик по оптимальному пути, что сокращает время исполнения задач ИИ.

G300 поддерживает язык программирования P4, что позволяет менять функциональность чипа программным путем. Это должно позволять адаптировать оборудование к новым стандартам (например, Ultra Ethernet) без замены «железа».

G300 должен стать альтернативой чипам Broadcom Tomahawk и Nvidia Spectrum-X.

В целом все идет по сценарию - просто наращивать мощность чипов, это уже не вариант, нужно повышать его энергоэффективность, а также снижать стоимость владения.

Выход чипа G300 иллюстрирует новый этап в эволюции сетей для центров обработки данных: программируемость и интеллектуальное управление трафиком становятся не менее важными, чем «сырая» пропускная способность. Поставки систем на базе G300 начнутся во второй половине 2026 года.

