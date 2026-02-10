Микроэлектроника: Cisco Systems объявила о выпуске нового коммутационного чипа Silicon One G300 и роутеров на базе чипа Silicon One P200

MForum.ru
Эти продукты предназначены для создания сетей в крупных центрах обработки данных (ЦОД) и в масштабных кластерах искусственного интеллекта (ИИ).
Основная задача, которую они должны решать - оптимизация работы инфраструктуры, снижение общей стоимости владения (TCO) и адаптация к динамичным нагрузкам ИИ.
🔹 Cisco Silicon One G300, это ASIC с пропускной способностью 102.4 Тбит/с, поддержкой до 512 портов, встроенными SerDes 200 Гбит/с, поддержкой портов 1.6Т. Он предназначен для использования в составе коммутатора Cisco 8000 / Nexus 9000.
🔹 Cisco Silicon One P200 - чип с пропускной способностью 51.2 Тбит/с для соединения ЦОД на расстояниях до 1000 км, распределенных ИИ-кластеров. На его основе представлен роутер Cisco 8223.
Особенность G300 - ставка сделана не только на высокую пропускную способность, но также на программируемость и на интеллектуальное управление трафиком. Для этого в чип встроена система Intelligent Collective Networking предотвращения перегрузок в сетях ИИ.
Ее основные компоненты:
G300 поддерживает язык программирования P4, что позволяет менять функциональность чипа программным путем. Это должно позволять адаптировать оборудование к новым стандартам (например, Ultra Ethernet) без замены «железа».
G300 должен стать альтернативой чипам Broadcom Tomahawk и Nvidia Spectrum-X.
В целом все идет по сценарию - просто наращивать мощность чипов, это уже не вариант, нужно повышать его энергоэффективность, а также снижать стоимость владения.
Выход чипа G300 иллюстрирует новый этап в эволюции сетей для центров обработки данных: программируемость и интеллектуальное управление трафиком становятся не менее важными, чем «сырая» пропускная способность. Поставки систем на базе G300 начнутся во второй половине 2026 года.
