Энергетика: Google заключает соглашения с поставщиками электроэнергии на 1 ГВт

21.03.2026, MForum.ru

Google заключила долгосрочные контракты с тремя дополнительными коммунальными предприятиями в США, стремясь обеспечить электроэнергией свои ИИ-ЦОД.

Google подписала контракты с Entergy Arkansas, Minnesota Power и DTE Energy, дополнив соглашения, объявленные в прошлом году с Indiana Michigan Power и Tennessee Valley Authority.

Компания идет по различным доступным ей векторам. Где-то закупается солнечная энергия, где-то геотермальная, строятся долговременные хранилища энергии.

Google также заявляет о том, что внедрила функцию управления спросом. С ее помощью компания может помогать коммунальным предприятиям балансировать спрос и предложение. В переводе на человеческий язык это означает, что при пиковой нагрузке, например, города, ЦОД Google может временно снизить свое энергопотребление от городской сети, например, задействовав свои хранилища энергии. А затем, когда город засыпает, наоборот, ведет их подзарядку. Можно также корректировать некоторые рабочие нагрузки машинного обучения, снижая их в моменты наибольшей востребованности энергосетей региона.

В целом в США развитие связки ЦОД ИИ - энергетика пошло по следующему сценарию, «спасение утопающих - дело рук самих утопающих», администрация президента США добилась от технологических компаний, включая Amazon, Google, M*, Microsoft,OpenAI,Oracle и xAI, обещаний построить или приобрести собственные источники энергии для ИИ-ЦОД.

