Энергетика: Google заключает соглашения с поставщиками электроэнергии на 1 ГВт

MForum.ru
21.03.2026,
Google заключила долгосрочные контракты с тремя дополнительными коммунальными предприятиями в США, стремясь обеспечить электроэнергией свои ИИ-ЦОД.
Google подписала контракты с Entergy Arkansas, Minnesota Power и DTE Energy, дополнив соглашения, объявленные в прошлом году с Indiana Michigan Power и Tennessee Valley Authority.
Компания идет по различным доступным ей векторам. Где-то закупается солнечная энергия, где-то геотермальная, строятся долговременные хранилища энергии.
Google также заявляет о том, что внедрила функцию управления спросом. С ее помощью компания может помогать коммунальным предприятиям балансировать спрос и предложение. В переводе на человеческий язык это означает, что при пиковой нагрузке, например, города, ЦОД Google может временно снизить свое энергопотребление от городской сети, например, задействовав свои хранилища энергии. А затем, когда город засыпает, наоборот, ведет их подзарядку. Можно также корректировать некоторые рабочие нагрузки машинного обучения, снижая их в моменты наибольшей востребованности энергосетей региона.
В целом в США развитие связки ЦОД ИИ - энергетика пошло по следующему сценарию, «спасение утопающих - дело рук самих утопающих», администрация президента США добилась от технологических компаний, включая Amazon, Google, M*, Microsoft,OpenAI,Oracle и xAI, обещаний построить или приобрести собственные источники энергии для ИИ-ЦОД.


теги: энергетика ЦОДы ИИ ЦОДы искуственный интеллект дата-центры

Публикации по теме:
12.03. Минцифры просит отличать "полезные" ИИ-ЦОДы от майнинговых
03.02. Количество теплоэнергетических предприятий, подключенных к умным датчикам МТС в Подмосковье, в 2025 году выросло на четверть
25.01. 1 МВт на стойку ИИ ЦОД - идем к новому де-факто стандарту
21.01. В Японии наблюдается рост спроса на электроэнергию в связи с развитием центров обработки данных и производством микросхем
15.01. Исследование рынка доверенных электронных компонентов для КИИ
11.01. Краткий обзор отчета PwC “Semiconductor and Beyond”
22.12. МТС EnergyTool - инструмент выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России
19.12. МТС в Забайкальском крае - МТС улучшила покрытие в предновогодней Чите
16.12. В Калининградской области открывается фабрика Росатома по производству Li-Ion ячеек
15.12. В Австралии запустили гигантскую систему хранения электроэнергии на 1.6 ГВт*ч на базе Tesla Megapack
08.12. В России создадут кластер по переработке критических металлов
07.12. Исследование Gartner: дата-центры без собственной генерации энергии обречены на провал
27.01. B2B - Билайн отмечает рост спроса на услуги в сфере ИБ
14.02. Распространение eSIM поможет массовому внедрению IoT
12.07. МТС и Россети Урал займутся совместным развитием технологий
28.06. Telefonica и Nokia будут вместе строить частные сети для предприятий в странах Латинской Америки
20.04. Плохие новости - сотовая связь в России скоро может перестать быть качественной и дешевой
24.03. В 2022 году операторы сотовой связи заработали на M2M 11 млрд рублей
06.08. ЗНТЦ готовится к запуску производства кристаллов GaN транзисторов
15.03. Япония хотела бы стать мировым лидером рынка силовых полупроводников
21.03. Google заключает соглашения с поставщиками электроэнергии на 1 ГВт
21.03. Минцифры поясняет - «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета
21.03. Проект Восход - еще 51600 американских спутников просятся на орбиту для создания орбитального ИИ
20.03. Intel наращивает мощности в передовой упаковке: EMIB-T бросает вызов CoWoS
20.03. МТС в Иркутской области - покрытие LTE обеспечено на Байкальском тракте
20.03. МГТУ и ВНИИА начинают выпуск ФИС в режиме разделения пластины
20.03. Билайн в Вологодской области – аудиобейджи внедрены в медицинских учреждениях
20.03. МегаФон в России запустил услугу оплаты связи близких с мобильного счета
20.03. Региональные операторы столкнулись с демонтажом своего оборудования с опор, принадлежащих Россетям
19.03. Олег Хазов заменит Илью Иванцова на позиции главы ПАО Элемент
19.03. Сети 5G в России должны будут уметь использовать отечественный алгоритм шифрования
19.03. Южнокорейские ученые подтвердили возможность длительной работы ИИ-чипов в условиях космической радиации
19.03. Билайн Big Data & AI открыл демодоступ к новым ИИ-агентам для аналитики и маркетинга
19.03. В России освоили производство активных лазерных элементов
19.03. В Ростехе запаздывают с серийным выпуском базовых станций сотовой связи
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий