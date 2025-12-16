Энергетика. Производственные мощности: В Калининградской области открывается фабрика Росатома по производству Li-Ion ячеек

MForum.ru
Об этом рассказали Ведомости. О начале стройки на площадке, которая ранее предназначалась для строительства Балтийской АЭС, сообщалось в октябре 2022 года. Тогда планировалось запустить производство за 2 года, но не получилось, сроки сдвинулись на год.
Длина производственных линий – 2.5 км. Скорость производство – 1 ячейка в секунду. Производство позиционируется как «полностью локализованное» и «полного цикла», от добычи сырья и производства необходимых металлов до конечного продукта. Строительством фабрики занималась компания «Системы накопления энергии».
Еще одно похожее по масштабам и назначению производство сооружают в Красной Пахре, Москва, с планами запуска в сентябре 2026 года.
Планируемая совокупная мощность двух фабрик после их запуска – около 8 ГВт в год, немало для России. Заявляемый уровень автоматизации – более 90%. Эти предприятия, как ожидается, создадут более 2500 рабочих мест в регионах только на первом этапе.
Аккумуляторные ячейки, как ожидается, будут востребованы производителями легковых автомобилей, общественного электротранспорта, спецтехники и речных судов. И для систем накопления энергии (BESS / СНЭ), которые становятся все более востребованными, прежде всего, в странах, где активно развивают направление возобновляемых источников энергии – фотовольтаику и ветроэнергетику.
Отработавшим промышленный ресурс аккумуляторам прочат «вторую жизнь» в городской инфраструктуре – в системах автономного питания светофоров, умных остановок, зарядных станций, систем уличного освещения и других элементов умного города.
А что в мире?
Лидером в области производства Li-Ion аккумуляторов в мире является Китай, где производится порядка 70-80% от общемирового объема производства аккумуляторов для СНЭ. В 2024 году это было 254 ГВт.ч.
Если говорить об установленных мощностях, то в США в 2024 году развернули 12.3 ГВт СНЭ (в 2025 году планируют уже 15 ГВт), а в Китае в 2024 году – установили более 42 ГВт. США, Европа, Япония и Южная Корея активно строят новые заводы по производству СНЭ. Крупнейшие реализованные проекты СНЭ сконцентрированы в США (в основном в Калифорнии), Австралии, Саудовской Аравии и Китае - в странах, которые активно втянулись в тему "переменной генерации"
теги: энергетика производство аккумуляторов производство аккумуляторных ячеек СНЭ BESS LiIon Li-Ion батареи накопители электроэнергетика
