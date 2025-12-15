Микроэлектроника: Норникель запустил производство металлического кобальта в Мончегорске

15.12.2025, MForum.ru

Норникель завершил реконструкцию цеха в Мончегорске по производству металлического кобальта мощностью до 3 тысяч тонн в год, об этом сообщает сайт компании.

Это единственное в России производство электролитного кобальта высших марок. Мощность предприятия – до 3000 тонн в год металлического кобальта чистотой 99.9%. Инвестиции компании в проект составили 5.3 млрд руб.

Кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами Норникеля. Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами.

Как утверждает компания, качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК, позволяют использовать его, например, в производстве магнитов, катализаторов, аккумуляторов, включая аэрокосмическую отрасль. В перспективе кобальт может пригодиться в передовых разработках, таких как спинтроника. Исследования показывают, что композитные материалы на основе наночастиц кобальта и углерода могут стать основой для устройств нового поколения (спиновых транзисторов), которые будут меньше, быстрее и энергоэффективнее современных полупроводниковых.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника материалы Норникель кобальт

--