Микроэлектроника: Норникель запустил производство металлического кобальта в Мончегорске

15.12.2025,
Норникель завершил реконструкцию цеха в Мончегорске по производству металлического кобальта мощностью до 3 тысяч тонн в год, об этом сообщает сайт компании.
Это единственное в России производство электролитного кобальта высших марок. Мощность предприятия – до 3000 тонн в год металлического кобальта чистотой 99.9%. Инвестиции компании в проект составили 5.3 млрд руб.
Кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами Норникеля. Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами.
Как утверждает компания, качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК, позволяют использовать его, например, в производстве магнитов, катализаторов, аккумуляторов, включая аэрокосмическую отрасль. В перспективе кобальт может пригодиться в передовых разработках, таких как спинтроника. Исследования показывают, что композитные материалы на основе наночастиц кобальта и углерода могут стать основой для устройств нового поколения (спиновых транзисторов), которые будут меньше, быстрее и энергоэффективнее современных полупроводниковых.
теги: микроэлектроника материалы Норникель кобальт
