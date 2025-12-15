Микроэлектроника: Норникель запустил производство металлического кобальта в Мончегорске

MForum.ru

Микроэлектроника: Норникель запустил производство металлического кобальта в Мончегорске

15.12.2025, MForum.ru

Норникель завершил реконструкцию цеха в Мончегорске по производству металлического кобальта мощностью до 3 тысяч тонн в год, об этом сообщает сайт компании.

Это единственное в России производство электролитного кобальта высших марок. Мощность предприятия – до 3000 тонн в год металлического кобальта чистотой 99.9%. Инвестиции компании в проект составили 5.3 млрд руб.

Кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами Норникеля. Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами.

Как утверждает компания, качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК, позволяют использовать его, например, в производстве магнитов, катализаторов, аккумуляторов, включая аэрокосмическую отрасль. В перспективе кобальт может пригодиться в передовых разработках, таких как спинтроника. Исследования показывают, что композитные материалы на основе наночастиц кобальта и углерода могут стать основой для устройств нового поколения (спиновых транзисторов), которые будут меньше, быстрее и энергоэффективнее современных полупроводниковых.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника материалы Норникель кобальт

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

26.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: США нужны редкие металлы, России есть, что предложить / MForum.ru

13.03. [Новости компаний] Научные исследования: В МГУ изучают взаимодействие ферритов и терагерцового излучения / MForum.ru

14.05. [Новости компаний]  Микроэлектроника: Тревожная ситуация с материалами для микроэлектроники / MForum.ru

23.09. [Новинки]  Оборудование: Киоски Nokia помогут утилизировать старые мобильные телефоны / MForum.ru

03.02. [Общество] Экология: Покойся с миром, мобильник / "CNews"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: