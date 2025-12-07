ЦОД: Исследование Gartner: дата-центры без собственной генерации энергии обречены на провал

MForum.ru
Резкий рост энергопотребления центров обработки данных (ЦОД), подогреваемый бумом искусственного интеллекта, сделает традиционную модель энергоснабжения через общую сеть нежизнеспособной. К такому выводу пришли аналитики Gartner в исследовании «Emerging Tech: Top Trends in Data Center Power Provisioning». По их мнению, в ближайшем будущем выживут только те ЦОДы, которые будут в значительной степени или полностью обеспечивать себя энергией самостоятельно.
Ключевые тренды и прогнозы
Gartner прогнозирует, что уже к 2028 году лишь 40% новых дата-центров смогут полагаться исключительно на энергию из общественных электросетей. Операторам придется строить собственную генерацию, чтобы гарантировать бесперебойную работу и конкурировать по цене. Владельцам инфраструктуры уже сейчас следует включать планы по обеспечению ЦОД энергоснабжением в перечень критически важных критериев при выборе провайдера облачных услуг.
Основной проблемой является взрывной рост энергопотребления ИИ-серверов. По данным другого отчета Gartner, общее потребление электричества всеми ЦОДами в мире вырастет на 16% в 2025 году и удвоится к 2030 году — с 448 до 980 тераватт-часов (ТВт*ч). При этом на долю серверов, оптимизированных под ИИ, к концу десятилетия будет приходиться 44% всего энергопотребления ЦОДов (сейчас 21%), а их аппетиты вырастут почти в пять раз! Потребление ИИ-серверов вырастет от 93 ТВч*ч до 432 ТВт*ч.
Собственная генерация перестает быть просто системой резервирования на случай аварии в сети. Она становится основой для постоянной работы (24/7) и должна обеспечивать длительную автономную работу при нехватке или полном отсутствии сетевой энергии.
Исследование указывает на неизбежный переход к «чистым» источникам энергии, хотя путь будет небыстрым. В краткосрочной перспективе основной наращиваемой мощностью останется природный газ. Однако в горизонте 3–5 лет ожидается взрывной рост систем накопления энергии (BESS), необходимых для стабилизации работы солнечных и ветряных электростанций.
К 2036 году, по прогнозу Gartner, 40% всех новых ЦОДов будут полагаться на чистые технологии генерации на месте, которые сегодня еще не являются коммерчески доступными (смелое заявление, поверить которому мне сложно). Среди перспективных кандидатов называются:
⚡️Малые модульные ядерные реакторы (SMR).
⚡️«Зеленый» водород, производимый с помощью возобновляемой энергии.
⚡️Геотермальная энергия (пока остается нишевым решением из-за высоких первоначальных затрат и регуляторных проблем).
Аналитики предупреждают, что операторы ЦОДов будут в авангарде внедрения этих новых дорогих технологий, а их высокая начальная стоимость неизбежно ляжет на плечи конечных пользователей облачных сервисов.
💎 Как это можно прокомментировать
С основным выводом Gartner согласен: стремительный рост энергопотребления ЦОДов, особенно на фоне AI-революции, создает беспрецедентную нагрузку на сети, вынуждая индустрию искать путь к энергетической самостоятельности. Прогнозы о доле AI-нагрузок и общем росте потребления основаны на понятных рыночных данных и выглядят реалистично.
Прогноз о том, что 40% новых ЦОД будут работать на основе новых «чистых» технологий генерации мне пока что кажется избыточно смелым. Да, для индустрии это было бы неплохим вариантом развития, но получится ли?
Основное - надежное и доступное энергоснабжение становится новым ключевым фактором конкурентоспособности как для операторов ЦОДов, так и для регионов и стран.
теги: ЦОДы ЦОД ИИ-ЦОД аналитика прогнозы энергетика Gartner
