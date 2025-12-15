Энергетика: В Австралии запустили гигантскую систему хранения электроэнергии на 1.6 ГВт*ч на базе Tesla Megapack

15.12.2025, MForum.ru

В эпоху ВИЭ и гигаваттных ЦОДов актуальной темой является не только генерация электроэнергии, но и системы накопления энергии.

Расположенный в 28 км от Мельбурна энергохаб Melbourne Renewable Energy Hub обладает мощностью в 600 МВт. Она построена на базе 444 аккумуляторных модулей Tesla Megapack. Хаб построен на пересечении ключевых транзитных коридоров Виктории, что позволяет эффективно распределять энергию в самые загруженные узлы сети.

Ее создание обошлось в 1.1 млрд австралийских долларов. Этот гигантский «бесперебойник» подземным кабелем на 500 кВ соединен с высоковольтной сетью национального энергорынка. «Батарея» накапливает избыточную энергию в периоды высокой генерации (днем), и возвращает ее в сеть вечером, в период пикового спроса.

В Австралии действует программа по созданию мощностей ВИЭ 4.5 ГВт и систем хранения энергии. К 2030 году емкость систем, подобных MREH, должна достичь 24 ГВт.

Австралийский хаб — часть мирового бума накопителей энергии. В феврале 2025 года Tesla открыла в Шанхае новый завод Megapack проектной мощностью 40 ГВт·ч в год, что позволяет создавать и расширять подобные проекты по всему миру.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: энергетика Австралия электроэнергетика

--