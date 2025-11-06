Развитие сетей: МТС в Тамбовской области - количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в 2 раза

06.11.2025, MForum.ru

Количество M2M-устройств в сетях МТС в Тамбовской области за 9М2025 выросло почти вдвое, сообщает оператор, не называя их абсолютного количества. Рост использования M2M-устройств в МТС связывают, прежде всего, с энергокомпаниями, впрочем, технология в регионе оказалась востребованной в охранной и банковской сферах.

Наибольшие темпы прироста по использованию цифровых инструментов демонстрирует электроэнергетика. Интеллектуальные датчики онлайн отслеживают показания приборов учета и автоматически передают информацию о расходе ресурсов. При возникновении аварийной ситуации на сетях система оповещает специалистов, которые получают возможность не допустить или быстро устранить случившуюся неисправность. Таким образом, М2М-технологии помогают не только сократить время восстановления электроснабжения потребителей, но и предупреждать нештатные ситуации.

Технологии получения данных без участия человека в Тамбовской области также востребованы в деятельности частных охранных организаций. Автоматический обмен данными позволяет дистанционно следить за сохранностью транспорта и объектов инфраструктуры, получать видеоаналитику, использовать ее для выявления нарушений, быстро реагировать на нештатные ситуации.

Банковская сфера занимает третье место в Тамбовской области по использованию M2M-технологий, которые автоматизируют работу банкоматов, терминалов, датчиков, маршрутизаторов. Обмен данными между устройствами происходит по сети сотовой связи. Датчики в банкоматах следят за наличными, проверяют работу картридеров, фиксируют вибрации и попытки взлома. Связь с центром управления позволяет контролировать оборудование в режиме онлайн и быстро реагировать на возможные сбои.

«Мы постоянно расширяем функциональность М2М-платформ, интегрируем новейшие технологии интернета вещей и аналитики, создаем инновационные инструменты для цифровизации бизнеса и управления инфраструктурой. Например, интеллектуальные датчики в промышленности автоматически управляют производственными линиями, проводят мониторинг качества продукции в реальном времени и следят за оптимальным расходом сырья. В логистике речь идет о сокращении времени доставки, контроле за маршрутами и техническим состоянием автомобилей. В сельском хозяйстве устройства М2М позволяют управлять процессами полива, удобрения почвы и т.д. Наши разработки помогают предприятиям и государственным структурам эффективно собирать и обрабатывать данные онлайн, что обеспечивает оперативное управление, снижение затрат и повышение безопасности», — прокомментировал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

