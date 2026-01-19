Мобильная связь: В 2025 году была улучшена мобильная связь на федеральных трассах Татарстана

19.01.2026, MForum.ru

Вдоль трассы М-7 установлено 14 новых базовых станций, еще 40 объектов появились на трассе М-12. Это позволило расширить покрытие на протяженных участках дорог и снизить количество зон с нестабильной связью.

фото - пресс-службы Минцифры РТ

«Доступ к мобильной связи и интернету это базовый показатель цифровой зрелости региона. Мы последовательно развиваем инфраструктуру, чтобы жители могли пользоваться мобильными сервисами и связью независимо от места проживания или передвижения. За последние три года вдоль трасс М-7 и М-12 было установлено около 200 базовых станций. Связь там важна не только для навигации и интернета, но и для экстренных ситуаций», - отметил заместитель министра цифрового развития Альберт Яковлев.

В 2025 году с трасс М-7 и М-12 в систему ГЛОНАСС 112 поступило 910 обращений, большинство из которых было связано с дорожно-транспортными происшествиями. Эти данные показывают, насколько важна стабильная связь на всем протяжении трасс.

по данным Минцифры Республики Татарстан

теги: развитие сетей республика Татарстан мобильная связь

