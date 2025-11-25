Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - еще 55 деревень и сел получили LTE по программе УЦН

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - еще 55 деревень и сел получили LTE по программе УЦН

25.11.2025, MForum.ru

В проект Устранение цифрового неравенства вошли еще 55 деревень и сел в 23 районах республики. Благодаря совместным усилиям МегаФона и министерства цифрового развития региона, 15 тысяч жителей небольших населенных пунктов получили стабильную связь и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с.

Инженеры развернули LTE-покрытие по всей территории поселений, - сообщает оператор.

В частности, сеть 4G появилась в совсем малонаселенных пунктах. К примеру, в деревне Сабанче и селе Булдырь, посёлках Бутаиха и Ушня проживает менее 100 человек, а в сёлах Чирково, Большое Елово, Крещёная Ерыкса, Чаксы, Нарат-Елга, Новоспасск, Дербедень, Сиза, Нырья, Новый Сардек, Алекина Поляна, Туркаш, Утяшки — не более 300.

«Устранение цифрового неравенства на сельских территориях — одно из приоритетных направлений нашей работы. Программа нацелена на обеспечение связью малых населённых пунктов с численностью жителей до 500 человек. До конца 2025-го услуги мобильной связи планируется улучшить ещё в 89 селах и деревнях. Всего за последние три года такие станции заработали в 274 сельских населенных пунктах, где проживают порядка 40 тысяч человек», — рассказал Илья Начвин, министр цифрового развития Республики Татарстан.

Благодаря постоянному развитию инфраструктуры связи, c 2020 года суммарный объем потребления мобильного интернета в районах республики вырос в 3,5 раза.

«Федеральные программы оказывают существенную поддержку в освоении отдалённых и труднодоступных поселений. Эти многолетние усилия дают зримые результаты: сегодня сельские жители по уровню цифровой активности почти достигли городского уровня. Например, в октябре клиенту в малом населённом пункте требовалось в среднем 27 Гбайт трафика, при этом в городе этот показатель составил 28 Гбайт», — рассказал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон республика Татарстан

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

09.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС отключила 3G еще в 9 городах, на очереди - Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи / MForum.ru

19.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - новые базовые станции МегаФон развернуты в 5 районах / MForum.ru

12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru

04.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Татарстане - к сети 4G подключен еще 61 населенный пункт / MForum.ru

02.06. [Новости компаний] Транспортные сети: МТС проведет масштабную модернизацию транспортной сети в 29 регионах РФ – переведет ее на российское оборудование / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

20.11. [Новинки]  Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: