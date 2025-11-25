Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - еще 55 деревень и сел получили LTE по программе УЦН

MForum.ru
25.11.2025,
В проект Устранение цифрового неравенства вошли еще 55 деревень и сел в 23 районах республики. Благодаря совместным усилиям МегаФона и министерства цифрового развития региона, 15 тысяч жителей небольших населенных пунктов получили стабильную связь и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с.
Инженеры развернули LTE-покрытие по всей территории поселений, - сообщает оператор.
В частности, сеть 4G появилась в совсем малонаселенных пунктах. К примеру, в деревне Сабанче и селе Булдырь, посёлках Бутаиха и Ушня проживает менее 100 человек, а в сёлах Чирково, Большое Елово, Крещёная Ерыкса, Чаксы, Нарат-Елга, Новоспасск, Дербедень, Сиза, Нырья, Новый Сардек, Алекина Поляна, Туркаш, Утяшки — не более 300.
«Устранение цифрового неравенства на сельских территориях — одно из приоритетных направлений нашей работы. Программа нацелена на обеспечение связью малых населённых пунктов с численностью жителей до 500 человек. До конца 2025-го услуги мобильной связи планируется улучшить ещё в 89 селах и деревнях. Всего за последние три года такие станции заработали в 274 сельских населенных пунктах, где проживают порядка 40 тысяч человек», — рассказал Илья Начвин, министр цифрового развития Республики Татарстан.
Благодаря постоянному развитию инфраструктуры связи, c 2020 года суммарный объем потребления мобильного интернета в районах республики вырос в 3,5 раза.
«Федеральные программы оказывают существенную поддержку в освоении отдалённых и труднодоступных поселений. Эти многолетние усилия дают зримые результаты: сегодня сельские жители по уровню цифровой активности почти достигли городского уровня. Например, в октябре клиенту в малом населённом пункте требовалось в среднем 27 Гбайт трафика, при этом в городе этот показатель составил 28 Гбайт», — рассказал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.
--
--
