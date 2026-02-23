Микроэлектроника: Французы и израильтяне научились интегрировать DWDM-лазеры в инфраструктуру ИИ

23.02.2026, MForum.ru

Компании Tower Semiconductor (Израиль) и Scintil Photonics (Франция) объявили о доступности первых в мире гетерогенно интегрированных DWDM-лазеров, предназначенных для инфраструктуры искусственного интеллекта следующего поколения.

Что разработано?

Продукт получил название LEAF Light. Это первый в отрасли однокристальный DWDM-модуль, созданный на базе платформы SHIP (Scintil Heterogeneous Integrated Photonics), которая объединяет монолитные лазерные источники с проверенной платформой кремниевой фотоники Tower, предназначенной для массового производства.

Зачем это нужно?

DWDM-лазеры — ключевой компонент архитектуры Co-Packaged Optics (CPO), которая считается будущим для соединений в кластерах ИИ. Такие решения позволяют:

🔹 Обеспечить более высокую плотность полосы пропускания;

🔹 Добиться сверхнизкой задержки (латентности);

🔹 Снизить энергопотребление на бит передаваемых данных;

🔹 Повысить эффективность использования GPU и рентабельность инвестиций гиперскейлеров

Рынок CPO к 2030 году может занять существенную часть от $200-миллиардного рынка ИИ-сетей.

Что говорят в компаниях?

Мэтт Кроули, генеральный директор Scintil Photonics: «Инфраструктура ИИ следующего поколения требует оптических межсоединений с большей пропускной способностью на волокно при меньшей мощности на бит. DWDM CPO соответствует этой планке. LEAF Light дает технологию, а платформа Tower - масштабирование производства».

Доктор Эд Прайслер, вице-президент Tower Semiconductor: технология Scintil дополняет платформу PH18M, которая уже в массовом производстве для оптических трансиверов по всему миру.

Scintil Photonics базируется в Гренобле и ранее получила финансирование от французского правительства в рамках программы France 2030 на проект CanopAI по развитию фотонных интегральных схем. Tower Semiconductor, в свою очередь, активно сотрудничает с NVIDIA над созданием 1,6-Тбит/с трансиверов.

фото - Scintil Photonics LEAF Light

--

