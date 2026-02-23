Микроэлектроника: Французы и израильтяне научились интегрировать DWDM-лазеры в инфраструктуру ИИ

MForum.ru
23.02.2026,
Компании Tower Semiconductor (Израиль) и Scintil Photonics (Франция) объявили о доступности первых в мире гетерогенно интегрированных DWDM-лазеров, предназначенных для инфраструктуры искусственного интеллекта следующего поколения.
Что разработано?
Продукт получил название LEAF Light. Это первый в отрасли однокристальный DWDM-модуль, созданный на базе платформы SHIP (Scintil Heterogeneous Integrated Photonics), которая объединяет монолитные лазерные источники с проверенной платформой кремниевой фотоники Tower, предназначенной для массового производства.
Зачем это нужно?
DWDM-лазеры — ключевой компонент архитектуры Co-Packaged Optics (CPO), которая считается будущим для соединений в кластерах ИИ. Такие решения позволяют:
🔹 Обеспечить более высокую плотность полосы пропускания;
🔹 Добиться сверхнизкой задержки (латентности);
🔹 Снизить энергопотребление на бит передаваемых данных;
🔹 Повысить эффективность использования GPU и рентабельность инвестиций гиперскейлеров
Рынок CPO к 2030 году может занять существенную часть от $200-миллиардного рынка ИИ-сетей.
Что говорят в компаниях?
Мэтт Кроули, генеральный директор Scintil Photonics: «Инфраструктура ИИ следующего поколения требует оптических межсоединений с большей пропускной способностью на волокно при меньшей мощности на бит. DWDM CPO соответствует этой планке. LEAF Light дает технологию, а платформа Tower - масштабирование производства».
Доктор Эд Прайслер, вице-президент Tower Semiconductor: технология Scintil дополняет платформу PH18M, которая уже в массовом производстве для оптических трансиверов по всему миру.
Scintil Photonics базируется в Гренобле и ранее получила финансирование от французского правительства в рамках программы France 2030 на проект CanopAI по развитию фотонных интегральных схем. Tower Semiconductor, в свою очередь, активно сотрудничает с NVIDIA над созданием 1,6-Тбит/с трансиверов.
фото - Scintil Photonics LEAF Light
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника DWDM модули DWDM Co-Packaged Optics
--
Публикации по теме:
24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru