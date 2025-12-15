Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс

15.12.2025, MForum.ru

Компания Samsung возлагает большие надежды на новый чипсет Exynos 2600, который станет не только сердцем будущих флагманских смартфонов Galaxy, но и важнейшей демонстрацией возможностей её нового 2-нм технологического процесса.

После трудностей с привлечением крупных клиентов на 3 нм, Samsung намерена доказать, что её новая платформа может обеспечить стабильную производительность и высокую энергоэффективность, чтобы вернуть доверие к своему полупроводниковому бизнесу.

Согласно новому отчёту из Южной Кореи, ключевой инновацией Exynos 2600 стала система охлаждения под названием Heat Path Block, которая уже вызвала интерес у таких гигантов, как Apple и Qualcomm. Оба этих партнёра в последние годы полагались исключительно на TSMC, во многом из-за проблем с перегревом и стабильностью у прошлых флагманских чипов Samsung.

Новая технология радикально меняет внутреннюю компоновку. Для обеспечения прямого контакта с чипом, медный радиатор размещается непосредственно на главном процессорном ядре (AP). Чтобы это стало возможным, инженеры Samsung переместили оперативную память (DRAM) на сторону процессора, отказавшись от её размещения сверху. По данным компании, такой подход позволяет теплу отводиться из корпуса значительно быстрее, демонстрируя в ходе внутренних испытаний улучшение тепловых характеристик до 30% по сравнению с предыдущим поколением Exynos.

Samsung упустила большую часть заказов на 3 нм, поскольку её ранний процесс не внушал доверия ведущим клиентам. Теперь компания более осторожно подходит к запуску 2 нм, но верит, что этот техпроцесс имеет больше шансов на конкуренцию с TSMC. Exynos 2600 должен стать первой реальной демонстрацией возможностей 2 нм линии Samsung в потребительском устройстве.

Если Exynos 2600 действительно обеспечит заявленные тепловые и мощностные (в плане производительности и стабильности работы в реальных задачах) характеристики, это может стать поворотным моментом. Успех чипа поможет Samsung восстановить доверие крупных разработчиков и заказчиков чипов. Такой исход критически важен для компании, поскольку она стремится закрепиться на рынке производства 2 нм чипов и вновь утвердиться в качестве конкурентной альтернативы TSMC в передовых полупроводниковых технологиях.

Таким образом, для Samsung Exynos 2600 – стратегический инструмент, от успеха которого зависит будущее её полупроводникового подразделения в глобальной технологической гонке.