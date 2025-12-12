Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad

12.12.2025, MForum.ru

Согласно новому отчёту, основанному на утечке внутренних документов Apple, компания из Купертино готовит значительное обновление для бюджетного сегмента планшетов в 2026 году. Информация, полученная изданием MacWorld из предрелизной сборки iOS 26, указывает на скорый анонс нового базового iPad с современным чипом и обновлённого iPad Air на платформе M4.

Самым важным ожидаемым изменением может стать апгрейд обычного iPad. Согласно данным документа, модели с кодовыми именами J581 и J582 получат процессор A19, аналогичный используемому в линейке iPhone 17. Если это подтвердится, такое обновление станет самым значительным скачком в производительности для базового iPad за последние годы. Для сравнения, текущая модель 11-го поколения всё ещё использует чип A16 от iPhone 14.

Кроме того, планшет, как сообщается, оснастят новым беспроводным чипом Apple N1, также впервые представленным в iPhone 17. Ожидается, что остальные характеристики — дизайн, дисплей и камеры — останутся аналогичными текущей модели, что позволит Apple предложить гораздо более высокую вычислительную мощность в доступном сегменте.

Что касается iPad Air, утечка указывает на появление в 2026 году моделей с кодовыми именами J707, J708, J737 и J738. Их главной особенностью станет переход на процессор M4, что обеспечит дальнейший рост производительности и, возможно, новые возможности в работе с искусственным интеллектом. Планшет также должен получить чип N1. Внешний дизайн и дисплей, по имеющимся данным, серьёзных изменений не претерпят и будут соответствовать модели iPad Air 2025 года.

Согласно отчёту, анонс iPad 12-го поколения на A19 и iPad Air на M4 состоится в начале следующего года, хотя точные сроки пока неизвестны. Если планы Apple подтвердятся, это укрепит позиции базового iPad как одного из самых мощных устройств своего ценового диапазона, что позволит iPad Air увереннее конкурировать с тонкими ноутбуками, продолжая стирать границы между планшетами и компьютерами.