AI | ИИ: Qualcomm обеспечит своими решениями ЦОДы AI для госпроекта Humain AI в Саудовской Аравии

MForum.ru
29.10.2025,
В рамках заключенного соглашения Qualcomm предоставит саудитам доступ к мощностям ЦОД AI порядка 200 МВт (ЦОДы построит не Qualcomm), американская компания предоставит свои решения для инференса: AI200 (с 2026 года) и AI250 (с 2027 года) для предоставления услуг AI в Саудовской Аравии и за ее пределами. Аналитики оценивают сумму сделки примерно в $1 млрд.
Эта сделка продолжает подписанное в мае соглашение Humain и Qualcomm, которое охватывает разработки в области AI, включающее строительство ЦОД в Саудовской Аравии и создание периферийных и облачных сервисов в Саудовской Аравии. На платформах Qualcomm будут развернуты арабские мультимодальные модели ALLaM. Услуги будут предоставляться госорганизациям и предприятиям.
Чипы Qualcomm используют память LPDDR (в отличие от HBM у конкурентов) и технологию NPU, отработанную на мобильных устройствах, что обещает снижение совокупной стоимости владения (TCO). AI-платы компании поддерживают 768 ГБ памяти, что превышает показатели аналогичных решений от Nvidia и AMD.
За Humain стоят PIF (Управление по общественным инвестициям) и Aramco в качестве миноритария. Humain сотрудничает с Google, Amazon Web Services.
Саудовская Аравия демонстрирует стремление к цифровизации и развитию ИИ, после того за счет отмены экспортных ограничений страна получила доступ к закупке больших объемов чипов Nvidia.
Qualcomm имеет потенциал занять нишу в нижнем и среднем диапазоне рынка серверных ЦП, где требуется высокая эффективность и гибкость, а также сможет использовать свои наработки по части Android и IoT для создания востребованных гибридных решений «облако-периферия». Прошлое поколение серверных чипов Qualcomm не стало популярным из-за слабой программной экосистемы. Успех новых решений будет зависеть от того, насколько удобные инструменты для разработчиков им удастся предложить.
--
