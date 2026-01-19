Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет

19.01.2026, MForum.ru

Линейка Galaxy S Ultra стала лицом Android-флагманов, предлагая максимум железа, камер и фирменных фич. Однако с приходом поколений S24, S25 и ожидаемого S26 обновления стали скорее точечными. Но, судя по ранним слухам, всё может кардинально измениться в 2027 году: Galaxy S27 Ultra готовится не к рядовому апдейту, а перезагрузке, которая должна вернуть Samsung лидерство в технологической гонке.

Один из самых интригующих слухов касается новой биометрической системы Polar ID. Технология, судя по всему, представляет собой прорывную систему распознавания лица, которая должна работать в паре с ультразвуковым сканером отпечатков в дисплее.

Если Samsung удастся реализовать её на высоком уровне, это станет первым за годы истинным конкурентом Apple Face ID. Цель очевидна: предложить бескомпромиссно безопасную и удобную разблокировку без вырезов и дополнительных сенсоров, создав ключевое конкурентное преимущество перед другими премиальными Android-аппаратами. Однако, как и со всеми биометрическими системами, главным испытанием станет не технология, а её надёжность и скорость работы в любых условиях.

В камерах, традиционном коньке Ultra-серии, царит неразбериха. Ранние утечки сулили переход на новый 200-мегапиксельный сенсор, что вызвало ажиотаж. Однако свежие данные указывают на более комплексный, но неоднозначный апдейт. Главный сенсор, сверхширик и фронтальная камера должны получить новые датчики. Однако телефотомодуль, вероятно, останется без изменений — решение, которое может разочаровать в эпоху, когда конкуренты наращивают zoom-возможности.

Главный вопрос — размер сенсора. Вместо ожидаемого индустрией перехода на 1-дюймовую матрицу, Samsung, по слухам, может выбрать новый ISOCELL на 1/1.3 дюйма или даже сенсор Sony на 1/1.1 дюйма. Это улучшит светосилу и детализацию, но не станет тем рывком, который позволит догнать лидеров по размеру пикселя.

Самый стратегически важный слух касается «начинки». После лет доминирования Snapdragon в топ-моделях, S27 Ultra может ознаменовать триумфальное возвращение Exynos.

Причина — прогресс Samsung в 2-нанометровом техпроцессе, выход которого должен резко вырасти к концу 2026 года. Это позволит компании оснастить флагман собственным чипсетом, предположительно Exynos 2700, построенным на 2 нм техпроцессе.

Обещания впечатляют: улучшенный тепловой дизайн, высокая энергоэффективность и рекордные результаты в Geekbench 6 — около 4800 баллов в одноядерном и 15000 в многопоточном тесте. Если Samsung сдержит слово, это покончит с многолетней практикой, когда версии на Exynos проигрывали Snapdragon в производительности и энергопотреблении.

Таким образом, Galaxy S27 Ultra прорастает в слухах как первый за много лет по-настоящему амбициозный проект Samsung, призванный разорвать круг итеративных обновлений. Комбинация новой биометрии, обновлённых камер и, что важнее всего, собственного 2-нм Exynos указывает на желание компании не просто выпустить очередной флагман, а совершить технологический рывок, который перезапустит гонку с Apple и китайскими брендами. Успех этой ставки определит, останется ли Ultra символом максимальных возможностей Android, или этот титул окончательно перейдёт к более агрессивным игрокам.