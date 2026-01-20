Спутниковый IoT: Спутниковый IoT стремительно растёт: $6,4 млрд к 2030 году

MForum.ru
Рынок спутникового интернета вещей (IoT) демонстрирует впечатляющий рост. Согласно прогнозам Research and Markets, его доходы вырастут с $2,35 млрд в 2025 году до $6,41 млрд к 2030, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 22,3%.
Основные драйверы роста — растущий спрос на мониторинг и отслеживание активов в отраслях, где критически важна глобальная связь: логистика и транспорт; сельское хозяйство; морской и авиационный сектора; экологический мониторинг.
Рост подпитывается двумя ключевыми инновациями:
Помимо традиционных операторов вроде Iridium или Inmarsat, на арену выходят мощные новые игроки:
Ключевые тренды на 2026 год:
Вывод
Рынок спутникового IoT переходит из фазы раннего развития в стадию масштабного развёртывания. Рост обеспечивается не только органическим спросом бизнеса, но и технологической революцией (малые спутники, NTN) и появлением капиталоёмких новых игроков. В 2026 году ключевыми темами станут борьба за безопасность, усиление конкуренции и умная аналитика данных.
теги: спутниковый IoT аналитика оценки и прогнозы
