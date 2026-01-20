Спутниковый IoT: Спутниковый IoT стремительно растёт: $6,4 млрд к 2030 году

20.01.2026, MForum.ru

Рынок спутникового интернета вещей (IoT) демонстрирует впечатляющий рост. Согласно прогнозам Research and Markets, его доходы вырастут с $2,35 млрд в 2025 году до $6,41 млрд к 2030, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 22,3%.

Основные драйверы роста — растущий спрос на мониторинг и отслеживание активов в отраслях, где критически важна глобальная связь: логистика и транспорт; сельское хозяйство; морской и авиационный сектора; экологический мониторинг.

Рост подпитывается двумя ключевыми инновациями:

Малые спутники (CubeSats, наноспутники): делают развёртывание созвездий экономически эффективным и позволяют увеличить покрытие;





Стандарт NTN (Non-Terrestrial Networks): позволяет устройствам IoT подключаться к спутникам напрямую с помощью обычной SIM-карты, упрощая интеграцию. На NTN активно переходят ключевые игроки, такие как Iridium.

Помимо традиционных операторов вроде Iridium или Inmarsat, на арену выходят мощные новые игроки:

EchoStar за $17 млрд, компания SpaceX планирует запуск новой большой группировки спутников для IoT и D2D (устройство-устройство), начиная с 2026 года;





Skylo cтала одним из крупнейших поставщиков услуг спутникового IoT, набрав 3 млн платных подключений и показав более $90 млн выручки в 2025 году, используя геостационарные спутники (GEO) и стандарт NTN.





На рынок также нацеливаются Amazon Kuiper, AST SpaceMobile, китайские системы (SpaceSail, Geely), что вызовет новую волну консолидаций.

Ключевые тренды на 2026 год:

Безопасность — главный приоритет: 45% опрошенных профессионалов отрасли называют безопасность и устойчивость связи (resilience) основным фактором при выборе решений, особенно для критической инфраструктуры;





Массовый выход на рынок новых группировок (Starlink, Amazon Kuiper) создаст избыток мощностей и усилит давление на цены во всей отрасли;





Развитие ИИ требует все больше данных, спутниковый IoT может существенно помочь в их сборе и, возможно, обработке.

Вывод

Рынок спутникового IoT переходит из фазы раннего развития в стадию масштабного развёртывания. Рост обеспечивается не только органическим спросом бизнеса, но и технологической революцией (малые спутники, NTN) и появлением капиталоёмких новых игроков. В 2026 году ключевыми темами станут борьба за безопасность, усиление конкуренции и умная аналитика данных.

