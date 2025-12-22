GNSS: LEO-созвездия дополнят возможности GEO-спутников GNSS в обеспечении точной навигации

MForum.ru
22.12.2025,
Исследователи из Университета Тампере и Автономного университета Барселоны представили (DOI: 10.1186/s43020-025-00186-5) сравнительный анализ по данной теме в журнале "Спутниковая навигация" (декабрь 2025).
Исследование показывает, как различные конфигурации низкоорбитальных спутниковых группировок могут повышать точность позиционирования и устойчивость к помехам при работе как в одиночку, так и совместно с GEO-спутниками систем GNSS.
Результаты показывают, что эквивалентной изотропно излучаемой мощности (EIRP) 50 дБм достаточно для высококачественного позиционирования на открытом воздухе при работе в диапазонах L и C. В то время как платформы 10 ГГц требуют большей мощности для компенсации потерь на трассе распространения сигнала, гибридные режимы LEO + GNSS демонстрируют значительно улучшенную стабильность и надежность.
Многоспутниковые группировки, такие как Çelikbilek-1 и Marchionne-2, обеспечили благоприятный баланс между количеством спутников и глобальной геометрией, превзойдя односпутниковые конфигурации.
В суровых условиях городской застройки точность GNSS снижалась вплоть до 7 раз, в то время как LEO-PNT (Low Earth Orbit Positioning, Navigation, Timing) демонстрировал стабильную точность определения координат с минимальными потерями.
📌 Также улучшается устойчивость к помехам.
Более высокая мощность сигнала, легко достижимая с низкой околоземной орбите означает, что для достижения аналогичного ухудшения характеристик глушителям требуется гораздо большая интенсивность.
Наиболее заметный выигрыш обеспечили гибридные конструкции. Комбинации, такие как Çelikbilek-1 + GPS/Galileo или CentiSpace + BeiDou, обеспечили лучшее распределение PDOP (снижение точности позиционирования), более быструю доступность определения местоположения и более широкое покрытие пользователей.
Авторы уверены, что системы LEO не предназначены для замены GNSS, а скорее для повышения доступности и устойчивости в условиях нестабильного сигнала.
Полученные результаты указывают на реалистичный путь внедрения надежной спутниковой навигации. Улучшенная навигация по местоположению и времени с использованием низкоорбитальных спутников может быть полезна для автономных транспортных средств, маршрутизации БАС, реагирования на чрезвычайные ситуации, точного земледелия и мониторинга критической инфраструктуры — особенно там, где GNSS дает сбои в условиях высокой интенсивности помех или на большой высоте.
По мере роста глобального спроса на надежную навигационную систему, интеграция низкоорбитальных спутников и GNSS может стать краеугольным камнем навигационных технологий следующего поколения.
теги: геопозиционирование LEO+GEO GNSS научные исследования
