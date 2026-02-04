Мобильная связь: Билайн в Оренбургской области - покрытие сети 4G улучшено в Орске

MForum.ru
04.02.2026,
ВымпелКом нарастил покрытие 4G/LTE в центре Орска. Развернуто дополнительное оборудование в окрестностях Центрального парка культуры и отдыха имени В.П. Поляничко, увеличена емкость сети в парковых пространствах, на спортивных объектах. Параметры сети оператора были улучшены и на территории нескольких крупных спортивных объектов Орска – стадиона «Авангард» и Ледового дворца спорта «Юбилейный».
«Орск – второй по величине город нашей области и один из важных промышленных центров Южного Урала. На протяжении нескольких лет мы интенсивно вкладываемся в развитие нашей инфраструктуры здесь, повышая качество и надежность связи для жителей. Благодаря недавней модернизации мы смогли существенно увеличить емкость сети в местах с высокой концентрацией людей, чтобы клиенты могли максимально использовать все преимущества скоростного 4G», – комментирует и.о. директора Оренбургского отделения Билайна Константин Гордеев.
Между тем, оператор продолжает активно расширять сетевое покрытие и в районах области, расширяя доступность сети 4G для сельских жителей. Так, новые БС оператора заработали сразу в 10 малых населенных пунктах региона: Бузулукский район – Могутово; округ Новотроицк – Хабарное; Октябрьский район – Нижний Гумбет; Оренбургский район – Архангеловка, Ленина, Подгородняя Покровка, Чкалов; Первомайский район – Уральский; Переволоцкий район – Родничный Дол; Сакмарский район – Сакмара.
