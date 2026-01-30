Мобильная связь: МегаФон в Воронежской области - новые базовые станции построены в Острогожском районе

30.01.2026, MForum.ru

МегаФон рассказывает, что в Острогожском районе компания построила базовые станции, обеспечив покрытие 4G/LTE со скоростями вплоть до 50 Мбит/с в поселке Луки, селе Кривая Поляна и в Острогожске (в западной и южной частях города).

Места для установки базовых станций выбраны с учетом особенностей местного рельефа, плотности застройки и предполагаемого профиля потребления услуг.

«Только за прошлый год наши инженеры провели более 140 технических мероприятий в селах, поселках и хуторах Воронежской области, включая административные центры сельских поселений и придорожные территории», — рассказала Мария Мамедова, директор МегаФона в Воронежской области.

Историческая справка о регионе:

В XIX веке Острогожск называли «Воронежскими Афинами» из-за культурных традиций и известных уроженцев. В городе действует музей И.Н. Крамского с картинной галереей, выставками нумизматики, геральдики и т.п. В районе села Сторожевое - привлекающие альпинистов меловые склоны, есть также Копанищенский карьер. Сохранились археологические памятники скифской эпохи.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги МТС Воронежская область развитие сетей мобильная связь

--