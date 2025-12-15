Телеком: Интервью Ъ с гендиректором компании Вымпелком - о чем рассказал Сергей Анохин

15.12.2025, MForum.ru

Сегодня интервью с руководителем Билайна представляет КоммерсантЪ. Полностью имеет смысл читать по ссылке, ниже - основные тезисы.

Команда и руководство

Прошедший 2025 года был посвящен "пересборке команды", новые декларируемые ценности - это более смелое поведение, ориентация на достижения, смелость предпринимательства. Это уже позитивно сказалось на ENPS (готовности сотрудников рекомендовать компанию как работодателя).

Смены руководителей в головной структуре не влияют на стратегию компании, утвержденную весной 2025 года, идет ее выполнение.

Абонбаза

Компания не поменяла отношения к показателю размера клиентской базы и продолжает не делиться с рынком данными о количестве абонентов и динамике изменения этого показателя.

Развитие инфраструктуры - телеком-сети и облачной

Сергей Анохин отметит рекордную стройку - самые высокие темпы за 32 года существования оператора, до конца 2025 года будет запущено свыше 36 тысяч БС (это много), но если говорить о новых сайтах, то их построено 5.3 тысячи. Основной вектор развития - связь в малых населенных пунктах, покрытие СНТ, коттеджных поселков, обеспечение связью автодорог. CAPEX за 9М2025 года - около 60 млрд, что на 40% больше год к году. В развитие мобильной сети инвестиции удвоены, кроме того идут инвестиции в IT, в разработку. Компания продолжит инвестировать и в ближайшие 3 года.

Финансы и инвестиции

Стратегия компании - ориентироваться на денежный поток, который генерирует компания, финансировать инвестиции (и поддерживать операционный цикл) не наращивая долг.

Бизнес-направления

Какие-то крупные направления бизнеса компания закрывать не планирует. В незначительной степени продолжится развитие офлайна - в различных форматах, от традиционных франшиз и небольших стоек до экспериментального формата точки с кастомизацией аксессуаров, чтобы привлекать клиентов в офлайн.

Серьезная ставка делается на B2B-направление, прежде всего, на облачный бизнес. Это и развитие инфраструктуры, и развитие и внедрение собственных решений ИИ.

Видят в Билайн и немалый потенциал в рекламном рынке, благо есть данные, инвентарь и партнерское взаимодействие. Если сейчас этот бизнес приносит 2-3 млрд в год, то обсуждаются цели от 10 млрд до нескольких десятков миллиардов в год.

Позицию на рынке облачных услуг в Билайн оценивают, как 7-ю, с долей порядка 4%. И планируют развивать продуктовый функционал с целью войти в Топ-5 для крупных и средних клиентов. Сейчас наблюдается замедление темпов роста классических облачных нагрузок с 35% до примерно 24%. Зато спрос на GPU-нагрузки опережает динамику классического облака примерно в 3 раза.

Телеком-бизнес дает Билайну 80% выручки, но нетелеком-бизнес растет большими темпами, поэтому компания фокусируется на его развитии: цифровизация, облака, решения на базе ИИ.

Кампании

В отношении "платы за входящие" - в компании считают это инновационным решением, удобным для клиентов сервисом, своего рода кешбеком. Итог этой акции пока что не подведен.

Кампания с Пятерочкой принесла оператору более полумиллиона новых подключений.

"Подписка на связь" (включая бесплатную подписку) дала порядка 1.4 млн подключений.

План б. - около 400 тысяч.

Эти цифры включают как перешедших от других операторов, так и тех, кто перешел с тарифных планов с меньшим ARPU.

5G

Происходят серьезные изменения. Если еще в начале 2025 года операторам предлагали не самые идеальные частоты и требования только российского оборудования, то сейчас уже обсуждается возможность начать включения 5G на имеющемся (зарубежном) оборудовании и на имеющихся у операторов частотах. ((Прим. abloud62: а зачем включать 5G на имеющихся у операторов частотах? В чем выигрыш оператора, абонентов?))

Белые списки

"Инициатива «Билайна» с «белыми списками» получила добро и активно развивается. Это происходит не быстро, но маленькими шагами позволяет людям вернуть комфорт в жизнь".

Нужно включать в "белые списки" градообразующие производства, образовательные платформы.

Отключения мобильного интернета

Вызывает очень высокое социальное напряжение. Нужно понятно и доходчиво объяснять, что происходит.

Прирост трафика мобильного интернета - +0.8% за 11 месяцев в масштабах страны (ранее он рос на 15-18% в год). Голосовой трафик вырос на 12%.

