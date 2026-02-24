Мобильная связь: МегаФон в Тюменской области - по оценкам Vigo, оператор обеспечил наиболее качественное покрытие

24.02.2026, MForum.ru

Измерения проводились в 4q2025 в "различных локациях" Тюменской области. Вывод о лидерстве в регионе специалисты компании сделали на основе показателя Vigo Coverage Score. Он учитывает площадь территории, где мобильные устройства могут принимать сигнал базовых станций, качество покрытия (уровень приема сигнала) и долю населения в зоне приема каждого оператора.

Эксперты оценили около 3 млн замеров в Тюменской области, территория которой составляет более 160 тысяч кв.км. По совокупности указанных параметров МегаФон набрал самый высокий показатель Vigo Coverage Score среди операторов большой четвёрки и более чем на 3% опередил ближайшего конкурента.

«Тюменская область - один из крупнейших субъектов страны, и обеспечение стабильной связью такой большой территории для нас стратегически важная задача. Инфраструктура связи становятся базой для решения различных бизнес-задач, внедрения цифровых проектов, развития туристической привлекательности региона, а также комфорта сотен тысяч вахтовиков, которые могут находиться на связи со своими семьями, - говорит директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер. - Только за прошлый год мы построили и модернизировали более 250 телеком-объектов в различных локациях области. Приятно, что нашу работу видят и высоко оценивают не только жители, но и независимые российские эксперты».

Как сообщает оператор, техническая служба улучшила покрытие и скорость мобильного интернета в областной столице, но и в отдаленных деревнях и селах, в том числе, в Исетском, Зинове, Карабаш, Бердюгине.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: мобильная связь Тюменская область МегаФон развитие сетей

--