Радиоподсистема: Крупнейшее в мире развертывание IntelligentRAN - China Mobile и Huawei модернизировали более 500 000 сайтов

Из Китая пришли новости о внедрении технологии IntelligentRAN компаниями China Mobile и Huawei на полумиллионе сайтов сотовой связи по всей стране - это, безусловно крупнейшее на планете внедрение технологии. Решение обеспечивает для оператора возможность интеллектуального управления сетью радиодоступа, позволяя людям концентрироваться на качестве пользовательского опыта.

IntelligentRAN — это архитектура, разработанная для глубокой интеграции искусственного интеллекта (ИИ) во все аспекты беспроводной сети. Ее внедрение не требовало полной замены оборудования, на сайт доставлялся такой компонент, как AIWU (AI Wireless Unit). В 2025 году было проведено масштабирование со 100 тысяч сайтов до 500 тысяч сайтов.

Что конкретно обеспечивает решение

Система использует прогнозное моделирование и оркестрацию ресурсов для динамического соответствия спросу. Пример — пакет «пространственно-временного наложения», запущенный в более чем 100 городах для 30 миллионов пользователей. Это позволило повысить среднюю выручку на абонента (ARPU) до 30% (по заявлению сторон).





Внедрена автоматизированная система технического обслуживания (O&M) по принципу «принятие решений на уровне облака + выполнение на уровне сайта». Это повысило уровень автоматизации диагностики сетевых сбоев с 60% до 90% и увеличило эффективность обработки жалоб на магистральную сеть более чем на 60%.





Благодаря интеграции алгоритмов оптимизации Huawei и стратегий энергосбережения China Mobile, на развернутых сайтах достигнуто снижение энергопотребления на 15–30%. Например, интеллектуальное решение для перевода в спящий режим от Zhejiang Mobile позволяет экономить 16% энергии ежедневно без ущерба для пользовательского опыта.

Что стоит почерпнуть из этого кейса

Развертывание подтверждает общемировой тренд на глубокую интеграцию ИИ в инфраструктуру мобильных сетей для перехода к автономной работе (Autonomous Networks). Масштабность и скорость работ, проведенных China Mobile подтверждает заинтересованность оператора в этом внедрении.

Если верить китайцам, то проект доказывает, что внедрение ИИ в RAN приносит прямые операционные и финансовые выгоды — от снижения затрат на электроэнергию и техническое обслуживание до создания новых монетизируемых сервисов.

Облегченная модель модернизации, использованная China Mobile и Huawei, может служить примером для других операторов связи, позволяя модернизировать существующую инфраструктуру, а не заменять ее полностью. И, коль скоро в России взялись проектировать и выпускать свое оборудование, то хотелось бы, чтобы проектировали в том числе и что-то современное, с учетом передового зарубежного опыта.

