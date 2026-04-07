Мобильная связь: Билайн в Челябинской области - надежность связи 4G повышена в микрорайонах Челябинска

07.04.2026,
Билайн сообщает о модернизации телеком-инфраструктуры в густонаселенных микрорайонах Челябинска. Покрытие 4G улучшено вблизи жилых комплексов «Благодатово», «Ньютон» и «Хорошее решение», где инженеры компании запустили новые базовые станции. Также новая базовая станция запущена в поселке Первый Плановый в Ленинском районе.
Как отмечают в компании, это позволило расширить охват 4G и разгрузить инфраструктуру.
«Мы повысили надежность покрытия в ряде жилых массивов Челябинска. Теперь клиенты могут потреблять больше тяжелого контента – видео и музыку – даже в часы пик», – отмечает директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.
Улучшения распространяются на всю городскую телеком-инфраструктуру оператора.
