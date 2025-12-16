Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области - оператор запустил новое оборудование в ряде населенных пунктов

MForum.ru
16.12.2025,
В нескольких населенных пунктах Красноармейского района максимальные скорости мобильного интернета в сети МегаФон выросли до 70 Мбит/с после запуска специалистами оператора нового оборудования.
Новые возможности связи могут оценить жители крупного села Миасское, в котором живут около 10 тысяч человек, а также села Таукаево, деревни Сычёво и посёлка Мирный. При строительстве новых объектов связи учитывали рельеф местности и численность населения.
Установленные базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, что работает одновременно и на расширение площади покрытия сети и на качество (доступность и связность) покрытия, и на средние скорости доступа. Оператор поддерживает и функционал VoLTE.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
--
теги: сотовая связь телеком развитие сетей Челябинская область МегаФон
--
Публикации по теме:
09.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС отключила 3G еще в 9 городах, на очереди - Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи / MForum.ru
04.07. [Новости компаний] УЦН: Билайн в Челябинской области - покрытие LTE появилось в 91 деревне / MForum.ru
24.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Челябинской области - оператор увеличил охват 4G/LTE в 9 районах и округах / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области - компания сообщает о проведенной масштабной модернизации сети / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru