Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области - оператор запустил новое оборудование в ряде населенных пунктов

В нескольких населенных пунктах Красноармейского района максимальные скорости мобильного интернета в сети МегаФон выросли до 70 Мбит/с после запуска специалистами оператора нового оборудования.

Новые возможности связи могут оценить жители крупного села Миасское, в котором живут около 10 тысяч человек, а также села Таукаево, деревни Сычёво и посёлка Мирный. При строительстве новых объектов связи учитывали рельеф местности и численность населения.

Установленные базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, что работает одновременно и на расширение площади покрытия сети и на качество (доступность и связность) покрытия, и на средние скорости доступа. Оператор поддерживает и функционал VoLTE.

