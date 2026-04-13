Мобильная связь: МегаФон в Челябинской области - покрытие 4G улучшено на озере Кременкуль

MForum.ru

13.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, специалисты МегаФона установили дополнительное телеком-оборудование в районе озера Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области. По данным компании, максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 100 Мбит/с.

Микрорайон Родной расположен на берегу озера Кременкуль, в 15 минутах езды от центра Челябинска. Инженеры задействовали несколько частотных диапазонов, чтобы обеспечить зону покрытия и ёмкость сети, способную справляться с высокими нагрузками в летний сезон.

«Мы готовимся к сезонной нагрузке на сеть и улучшаем инфраструктуру в наиболее популярных локациях - в начале этого года уже запущена новая базовая станция на берегу озера Увильды, теперь изменения коснулись Сосновского района и озера Кременкуль», - сказал директор МегаФона в Челябинской области Геннадий Жуков.

По данным оператора, пик сезона приходится на конец июля и начало августа, когда водоёмы посещают жители Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

Ранее МегаФон улучшил связь в районе центра активного отдыха «Евразия» в Кусе, где максимальная скорость передачи данных может достигать 80 Мбит/с.

--

теги: развитие сетей мобильная связь МегаФон Челябинская область

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: