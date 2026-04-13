Мобильная связь: МегаФон в Челябинской области - покрытие 4G улучшено на озере Кременкуль

13.04.2026,
Как сообщает оператор, специалисты МегаФона установили дополнительное телеком-оборудование в районе озера Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области. По данным компании, максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 100 Мбит/с.
Микрорайон Родной расположен на берегу озера Кременкуль, в 15 минутах езды от центра Челябинска. Инженеры задействовали несколько частотных диапазонов, чтобы обеспечить зону покрытия и ёмкость сети, способную справляться с высокими нагрузками в летний сезон.
«Мы готовимся к сезонной нагрузке на сеть и улучшаем инфраструктуру в наиболее популярных локациях - в начале этого года уже запущена новая базовая станция на берегу озера Увильды, теперь изменения коснулись Сосновского района и озера Кременкуль», - сказал директор МегаФона в Челябинской области Геннадий Жуков.
По данным оператора, пик сезона приходится на конец июля и начало августа, когда водоёмы посещают жители Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
Ранее МегаФон улучшил связь в районе центра активного отдыха «Евразия» в Кусе, где максимальная скорость передачи данных может достигать 80 Мбит/с.
