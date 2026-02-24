Микроэлектроника: Байкал Электроникс по итогам 2026 года надеется выйти на результаты 2021 года

24.02.2026, MForum.ru

И в целом в ближайшие годы «существенно улучшить» финансовое положение компании. Об этом рассказал РБК глава компании Андрей Евдокимов.

В 2021-м году компания показывала 163 млн выручки, в 2022-м – 400 млн рублей.

Компания по-прежнему является безфабричной, занимается разработкой чипов, заказывает их изготовление на контрактных производствах, названия которых не разглашаются.

Компания не раскрывает финансовые показатели, но признает, что «формально» чистый убыток сохраняется, отмечая, что одновременно растет капитализация компании в виде нематериальных активов.

Кроме микропроцессоров, компания также начала производить (разрабатывать и заказывать производство) микроконтроллеров. В 2026 году компания планирует произвести и поставить покупателям более 1 млн штук.

