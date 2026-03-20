Мобильная связь: МегаФон в России запустил услугу оплаты связи близких с мобильного счета

20.03.2026,
МегаФон сообщает о запуске услуги «Плати за близких», позволяющей пополнять баланс других абонентов с мобильного счета в Личном кабинете. Средства можно перевести клиенту как МегаФона, так и другого оператора.
Услуга доступна всем абонентам. Подключить ее можно без оплаты в Личном кабинете, добавив в список до 5 номеров.
При пополнении счета абонента МегаФона действует принцип «умного» платежа: баланс счета близкого человека автоматически пополняется на сумму, необходимую для регулярных списаний, как только на нем не останется средств.
При отрицательном балансе со счета владельца списка автоматически спишется 20 рублей. Владелец счета может установить лимит, выше которого средства списываться не будут.
Если в списке находится абонент другого оператора, его баланс каждые 30 дней будет пополняться на заданную сумму без комиссии.
«Мы больше не делим абонентов на “своих” и “чужих” — забота о близких и их балансе не должны заканчиваться внутри одного оператора. Даже если родные или друзья наших клиентов пользуются услугами другой компании, у них теперь будет возможность оплатить им мобильную связь со счета МегаФона», - поделился коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
По данным МегаФон, более половины абонентов регулярно оплачивают связь за своих близких (53%), ещё 29% делают это иногда. Большинство оплачивают связь детям (57%) и родителям (28%).
теги: мобильная связь МегаФон услуги
