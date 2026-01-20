Мобильная связь: МегаФон в Якутии - мобильный интернет ускорили в Ленске

20.01.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает, что усовершенствовал более 10 базовых станций в разных частях города Ленск: рядом с государственными учреждениями, спортивными и творческими организациями, школами, парком, набережной.

Модернизация, в основном, включала добавление возможности использовать высокочастотного диапазона LTE (2.5-2.6 ГГц), а также низкочастотного слоя.

«Мы видим, насколько более востребованными становятся качественные телеком-услуги в Ленске. По нашим данным за 4 квартал прошлого года, местные жители стали прокачивать на 14% больше онлайн-данных, а пользоваться голосовыми звонками – на 23% активнее. Чтобы абонентам было комфортнее пользоваться интернетом и звонить близким, мы регулярно расширяем и модернизируем сеть в городе, делая её ещё более современной и технологичной», – прокомментировала Наталья Некрасова, директор МегаФона в Республике Саха (Якутия).

Модернизация в Ленском районе коснулась также посёлков Витим и Пеледуй, где суммарно проживают почти 7 тысяч человек. Там на оборудовании так же увеличили скорости интернета и снизили с него нагрузку.

