Мобильная связь: МегаФон в Якутии - мобильный интернет ускорили в Ленске

MForum.ru
20.01.2026,
МегаФон сообщает, что усовершенствовал более 10 базовых станций в разных частях города Ленск: рядом с государственными учреждениями, спортивными и творческими организациями, школами, парком, набережной.
Модернизация, в основном, включала добавление возможности использовать высокочастотного диапазона LTE (2.5-2.6 ГГц), а также низкочастотного слоя.
«Мы видим, насколько более востребованными становятся качественные телеком-услуги в Ленске. По нашим данным за 4 квартал прошлого года, местные жители стали прокачивать на 14% больше онлайн-данных, а пользоваться голосовыми звонками – на 23% активнее. Чтобы абонентам было комфортнее пользоваться интернетом и звонить близким, мы регулярно расширяем и модернизируем сеть в городе, делая её ещё более современной и технологичной», – прокомментировала Наталья Некрасова, директор МегаФона в Республике Саха (Якутия).
Модернизация в Ленском районе коснулась также посёлков Витим и Пеледуй, где суммарно проживают почти 7 тысяч человек. Там на оборудовании так же увеличили скорости интернета и снизили с него нагрузку.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильная связь МегаФон Якутия Саха мобильный интернет
--
Публикации по теме:
09.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Якутии - в 7 селах Нюрбинского района впервые появилась связь МегаФона / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Якутии - LTE получили жители еще 5 малых населенных пунктов / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Якутии - в Мирнинском районе улучшена связь и мобильный интернет / MForum.ru
23.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Якутии - связь и интернет LTE/4G пришли в Асыму, Орто-Сурт, Эбя и Тамалакан / MForum.ru
09.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Якутии - LTE получили вахтовые поселки и участки прииска Маят / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru