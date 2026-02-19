Мобильная связь: Билайн в Чувашии - оператор развернул indoor-сеть в ТРЦ Каскад

19.02.2026, MForum.ru

Оператор улучшил качество услуги 4G/LTE в одном из крупных ТРЦ в Чебоксарах. Для этого инженеры компании развернули так называемую indoor-сеть, что обеспечило покрытием всю территорию ТРЦ.

В основе indoor-решения - набор выносных антенн, подключенных к базовой станции ТРЦ, за счет их большого количества, формируется сплошное покрытие ТРЦ, включая цокольный этаж, где расположен фермерский агромаркет. Наружными базовыми станциями сравнимого по качеству результата добиться, как правило, не получается.

Благодаря этому подходу, связь останется стабильной и в моменты значительных нагрузок, например, при росте посещаемости ТРЦ перед праздниками или в дни проведения мероприятий или выставок с большим числом участников.

«Наша команда продолжает развивать инфраструктуру в столице республики, уделяя особое внимание локациям с высоким спросом на качественную мобильную связь - как правило, это общественные пространства, парковые зоны и ТРЦ, - комментирует директор Чебоксарского отделения Билайна Ольга Кузьмина.

Ранее оператор укрепил сеть и в других популярных торговых центрах города. В частности, indoor-сеть Билайна также работает в «Мадагаскаре», «МегаМолле» и «МТВ-Центре», обеспечивая покупателей интернетом 4G даже в периоды временных блокировок на сети.

теги: развитие сетей республика Чувашия мобильная связь Билайн Вымпелком

