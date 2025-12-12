Развитие сетей: Билайн в Чувашии - оператор первым запустил 4G в трех небольших деревнях Мариинско-Посадского района

12.12.2025, MForum.ru

ВымпелКом сообщает, что стал первым оператором, который обеспечил покрытие 4G/LTE в деревнях Большое Шигаево, Малое Шигаево и Вурман Кошки. Суммарно в них живет менее 1 тысячи человек. Вместе с покрытием LTE в деревнях появилась возможность звонить в режиме VoLTE.

Кроме того, инженера Билайна запустили дополнительное оборудование и в населенных пунктах других районов Чувашии, расширив емкость и оптимизировав параметры.

В частности:

Батыревский район – село Шыгырдан;

Урмарский район – деревня Шихабылово;

Цивильский район – деревня Михайловка;

Чебоксарский район – деревни Новые Тренькасы и Яндово;

Шемуршинский район – село Бичурга-Баишево.

«Помимо усиления 4G в сельских районах, мы также активно наращиваем мощности нашей сети и в столице республики. Например, недавно запустили новую базовую станцию в самом центре Чебоксар – вблизи густонаселенного ЖК “Премьер”, а также улучшили сигнал связи на всех этажах крупного ТРЦ “Каскад”. В результате – наши клиенты могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами и во время отдыха в своих домах, и гуляя по окрестностям, делая покупки в торговых центрах», – комментирует директор Чебоксарского отделения Билайна Ольга Кузьмина.

теги: развитие сетей Чувашия Билайн Вымпелком

