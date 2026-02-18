Мобильная связь: Номер в китайской системе нумерации можно получить не выезжая из России

MForum.ru
18.02.2026,
Такую услугу предлагает Билайн в партнерстве с China Mobile International.
Зачем может быть необходим такой номер?
Без него невозможно получить к популярным китайским приложениям и сервисам (соцсети, платежные системы, площадки для заказа товаров), активировать часть функций в своем автомобиле, если он китайский. И, наконец, китайский номер - это возможность обойтись без расходов, типичных для международной связи - входящие звонки и SMS на китайский номер остаются бесплатными для российского абонента, исходящие для китайской стороны - будут тарифицироваться как домашние, платить абоненту придется за исходящие в Китай - 3 рубля за минуту, это меньше, чем при международных вызовах с российского номера.
Услуга предоставляется только на тарифе beeChina (оформить подключение к нему можно только в офисе компании), можно перейти на него с сохранением существующего номера.
Виртуальный китайский номер можно самостоятельно оформить online на сервисе CMLink, выбрав материковый или гонконгский номер. Для верификации от абонента потребуется фото/скан загранпаспорта и запись видео с паспортом в кадре. Нужно будет установить переадресацию вызовов и SMS на свой российский номер.
