Мобильная связь: МегаФон в Краснодарском крае - модернизирована сеть в Абинском районе

MForum.ru
04.02.2026,
МегаФон сообщает о проведенной модернизации оборудования в Абинске и Ахтырском. Обновлённые базовые станции обеспечили более устойчивое покрытие на территории населённых пунктов, где проживает около 60,5 тысяч человек. Работы охватили ключевые локации: государственные учреждения, спортивные и творческие организации, школы, обновлённую набережную. Особое внимание было уделено инфраструктурным объектам — модернизация затронула прилегающую трассу А‑146 (маршрут из Краснодара до Верхнебаканского), а также железнодорожную станцию «Ахтырская».
В ходе работ специалисты значительно усовершенствовали инфраструктуру связи, рассказывает пресс-служба оператора. Был добавлен высокочастотный диапазон LTE, что позволило существенно повысить скорость интернета и пропускную способность: теперь одновременно подключаться и быстро загружать данные может гораздо больше устройств. Кроме того, активирован низкочастотный слой, благодаря которому увеличилась дальность распространения сигнала. Также проведён перевод ряда частот предыдущего поколения в современный стандарт 4G.
«Мы видим, насколько более востребованными становятся качественные телеком‑услуги в Абинском районе. Согласно big data только за 4 квартал прошлого года, местные жители стали прокачивать на 11% больше онлайн‑данных в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Теперь скорость мобильного интернета в Абинске и Ахтырском достигает 100 Мбит/с», — рассказал Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги МегаФон Краснодарский край развитие сетей мобильная связь
--
Публикации по теме:
02.02. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Московском регионе - оператор начинает поэтапно отключать 3G в 900 МГц, в феврале и в марте / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МегаФон в Краснодарском крае - оператор провел апгрейд сети LTE в Новороссийске / MForum.ru
09.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС отключила 3G еще в 9 городах, на очереди - Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи / MForum.ru
17.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Краснодарском крае - МегаФон повысил скорость до 100 Мбит/с в ряде населенных пунктов Славянского района / MForum.ru
22.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Краснодарском крае - в горном кластере Сочи появилась Wi-Fi зона "Газпром Поляна" / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru