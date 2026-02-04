Мобильная связь: МегаФон в Краснодарском крае - модернизирована сеть в Абинском районе

04.02.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о проведенной модернизации оборудования в Абинске и Ахтырском. Обновлённые базовые станции обеспечили более устойчивое покрытие на территории населённых пунктов, где проживает около 60,5 тысяч человек. Работы охватили ключевые локации: государственные учреждения, спортивные и творческие организации, школы, обновлённую набережную. Особое внимание было уделено инфраструктурным объектам — модернизация затронула прилегающую трассу А‑146 (маршрут из Краснодара до Верхнебаканского), а также железнодорожную станцию «Ахтырская».

В ходе работ специалисты значительно усовершенствовали инфраструктуру связи, рассказывает пресс-служба оператора. Был добавлен высокочастотный диапазон LTE, что позволило существенно повысить скорость интернета и пропускную способность: теперь одновременно подключаться и быстро загружать данные может гораздо больше устройств. Кроме того, активирован низкочастотный слой, благодаря которому увеличилась дальность распространения сигнала. Также проведён перевод ряда частот предыдущего поколения в современный стандарт 4G.

«Мы видим, насколько более востребованными становятся качественные телеком‑услуги в Абинском районе. Согласно big data только за 4 квартал прошлого года, местные жители стали прокачивать на 11% больше онлайн‑данных в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Теперь скорость мобильного интернета в Абинске и Ахтырском достигает 100 Мбит/с», — рассказал Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

