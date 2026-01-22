Мобильная связь: МегаФон в Краснодарском крае - оператор провел апгрейд сети LTE в Новороссийске

MForum.ru

Мобильная связь: МегаФон в Краснодарском крае - оператор провел апгрейд сети LTE в Новороссийске

22.01.2026, MForum.ru

МегаФон провел апгрейд телеком-инфраструктуры в третьем по величине городе Краснодарского края.

Технические мероприятия были сосредоточены в центральной части города, были охвачены жилые комплексы, образовательные и медицинские учреждения, а также транспортные узлы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Как сообщает пресс-служба МегаФон, стабильный сигнал теперь доступен и в торгово-развлекательном центре «Красная площадь». Кроме того, устойчивая связь обеспечена на подъездных путях к Новороссийску — в населённых пунктах Верхнебаканский и Семигорский.

«Проведённая модернизация полностью отвечает растущим потребностям города. В результате обновления базовых станций ёмкость сети увеличилась на 25%, существенно расширилась зона покрытия, а скорость мобильного интернета достигла 150 Мбит/с», — рассказал Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Согласно big data МегаФона, в 2H2025 года жители Новороссийска сгенерировали более 2,5 тысяч Тбайт трафика.

теги: мобильная связь МегаФон Краснодарский край развитие сетей

