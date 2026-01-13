Мобильная связь: МегаФон в Тыве - жители села Морен получили мобильный интернет

13.01.2026

Мобильный интернет на скоростях до 70 Мбит/с и звонки в режиме VoLTE стали доступны жителям села Морен в Эрзинском кожууне Тывы. МегаФон заявляет, что стал первым оператором связи, который установил базовую станцию в населенном пункте, где живет около тысячи человек.

Село расположено на берегу одноимённой реки, примерно в трёх часах пути на автомобиле из Кызыла. Есть школа, детский сад и дом культуры. Расстояние до Эрзина — районного центра, где уже немало лет есть покрытие LTE-сети МегаФона — составляет 27 км. Но из-за горного рельефа местности связь до Морена не «добивала».

После запуска нового телеком-объекта возможности приёма LTE-сигнала как на улице, так и внутри зданий обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны.

«Село Морен — яркий пример того, как технологии преодолевают не только километры, но и природные барьеры. В условиях горного рельефа... мы построили не просто базовую станцию — мы создали точку равного доступа к цифровому миру для тысячи людей. Теперь жители Морена могут учиться, работать, лечиться и оставаться на связи», — рассказала директор МегаФона в республике Тыва Светлана Симаткина.

Строительство базовой станции в Морене расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет.

«Когда в селе появляется надёжная связь, оно перестаёт терять людей — наоборот, оно начинает жить полной жизнью, соединяя прошлое и будущее», — отметил министр цифрового развития республики Тыва Монгуш Идегел.

