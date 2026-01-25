Микроэлектроника: Азия продолжает формировать основную долю в расходах на оборудование для производства полупроводников

25.01.2026, MForum.ru

Ожидается, что общепланетные расходы на оборудование для производства полупроводников будут расти среднегодовым темпом 7,4% до 2030 года, при этом более 70% этих инвестиций останутся сосредоточены в Азии.

Хотя доля Азии достигла пика примерно в 80% в начале 2020-х годов, принятый в США в 2022 году «Закон о чипах» увеличил капитальные затраты этой страны, немного снизив долю Азии. Тем не менее, Азия продолжает доминировать благодаря своим развитым производственным экосистемам и высокой эффективности организации труда.

Более низкая доля «Запада» (США) также объясняется ориентацией многих американских производителей на бесфабричное производство чипов, в то время как Азия специализируется на производстве полупроводников.

Тайвань и Корея стимулируют инвестиции в передовые технологические процессы, ориентируясь на узлы менее 7 нм. Samsung Electronics и TSMC являются основными заказчиками систем EUV от ASML, которые необходимы для производства этих узлов.

Китай, вероятно, будет занимать все большую долю в закупках оборудования для производства полупроводников в Азии, однако основная часть новых мощностей ориентирована на 28-нм и другие зрелые технологические узлы.

Экспортный контроль со стороны Соединенных Штатов, Японии и Нидерландов ограничивает доступ Китая к передовым инструментам. В ответ китайские фабрики наращивают крупносерийное производство электронных компонентов и модулей для автопрома, IoT и других рынков, одновременно ускоряя собственные исследования и разработки, чтобы в перспективе снизить зависимость от иностранного оборудования.

по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond

теги: микроэлектроника аналитика PwC Semiconductor and Beyond производственное оборудование затраты на производственное оборудование тренды

