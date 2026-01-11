Аналитика: Возрождение рынка смартфонов и ПК устройств благодаря эволюции на основе ИИ

11.01.2026, MForum.ru

Рынки смартфонов и ПК были относительно насыщены по сравнению с другими областями применения микроэлектроники, такими как автомобильная промышленность и центры обработки данных (ЦОД). Но, по мере того как ИИ проникает в нашу повседневную жизнь, наблюдается тенденция к использованию сервисов ИИ непосредственно на персональных устройствах. Этот сдвиг ведет к росту спроса на ПК и смартфоны с поддержкой ИИ, поскольку пользователи ищут устройства, способные беспрепятственно обрабатывать сложные приложения ИИ.

Растущая интеграция функций ИИ, от виртуальных помощников до решения на устройстве задач машинного обучения, оживляет рынок, создавая новые возможности роста для производителей.

Встроенный в устройство ИИ раскрывает новый потенциал смартфонов и ПК

Смартфоны и ПК всегда были высокотехнологичными устройствами, стимулирующими спрос на чипы, использующие передовые технологии. Процессоры приложений должны обрабатывать огромные объемы данных с минимальной задержкой, сохраняя при этом портативность, удобство (за счет тонкого, легкого дизайна) и длительное время автономной работы.

В результате производительность процессоров, которые интегрируют высокопроизводительные вычислительные блоки, такие как CPU, графические процессоры и процессоры обработки изображений, стала ключевым конкурентным фактором на рынках смартфонов и ПК.

Растущая тенденция, еще больше стимулирующая производительность устройств, — это переход к «периферийному ИИ».

Ранее эти задачи выполняли CPU или графические процессоры (GPU), но по мере усложнения моделей ИИ и увеличения объема конфиденциальных данных это привело к внедрению нейронных процессоров (NPU) в устройствах.

NPU, выделенное ядро ​​обработки ИИ, интегрированное в процессор/систему на кристалле, может обеспечить более быструю и безопасную обработку данных. Ожидается, что эта тенденция будет способствовать росту рынка полупроводников, особенно в сегменте премиальных продуктов.

Благодаря более быстрым и безопасным нейронным процессорам (NPU) и технологии встроенного ИИ, смартфоны и ПК смогут предлагать бесперебойное взаимодействие пользователя с ИИ.

Смартфоны, вероятно, смогут мгновенно обрабатывать информацию звонков, а также улучшать фотографии без использования сторонних приложений. ПК смогут использовать шумоподавление на основе ИИ для улучшения качества видеозвонков и обеспечивать перевод субтитров в реальном времени без задержек.

Спрос на смартфоны и ПК с поддержкой ИИ уже растет, нейронные процессоры и периферийный ИИ как ожидается продолжат стимулировать развитие рынка чипов в этих сегментах.

За кулисами ИИ-ПК и смартфонов - память LPDDR

По мере совершенствования процессоров для поддержки более быстрой передачи данных и их бесперебойной обработки становится все более востребованной DRAM.

Эта потребность дополнительно стимулируется появлением ИИ на устройствах, поскольку обработка ИИ в реальном времени требует эффективной памяти, как по быстроте работы, так и по низкому потреблению энергии.

В каждом новом поколении LPDDR энергопотребление снижено на 30-40% за счет более низкого рабочего напряжения, а усовершенствования в конструкции и технологиях обеспечивают дополнительную экономию на 10-30%.

Цикл обновления увеличивается с 1-2 лет до примерно 3 лет.

LPDDR 6 (ожидается в 2026 году) сможет обеспечить примерно на 50% меньшее энергопотребление по сравнению с LPDDR 5, а дополнительные улучшения ожидаются к 2030 году.

Хотя HBM является синонимом высокопроизводительной памяти, её энергопотребление ограничивает её использование в смартфонах и ПК, где время автономной работы имеет решающее значение.

LPDDR, или DRAM с низким энергопотреблением и удвоенной скоростью передачи данных, решает эту проблему, обеспечивая баланс между высокоскоростной обработкой и высокой энергоэффективностью, что делает её жизненно важной для смартфонов следующего поколения с поддержкой вычислений на основе ИИ.

По мере расширения рабочих нагрузок ИИ и сохранения приоритета энергоэффективности, LPDDR может продолжать стимулировать рост рынка DRAM, обеспечивая высокопроизводительные и энергоэффективные вычисления в мобильных устройствах и ПК.

по материалам отчета PwC “Semiconductor and Beyond 2026”

теги: аналитика прогнозы терминалы абонентские устройства память LPDDR

