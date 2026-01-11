Искусственный интеллект: ИИ в Китае - мощный рост, но лидерство США пока неоспоримо

11.01.2026, MForum.ru

На этой неделе состоялись успешные IPO китайских ИИ-стартапов MiniMax и Zhipu AI на Гонконгской бирже. Это сигнал уверенности инвесторов и часть госстратегии по созданию отечественных альтернатив западным технологиям.

Между оптимизмом и реальностью

На недавней конференции в Пекине ведущие специалисты отрасли дали трезвую оценку позициям Китая.

Прогноз от Tencent . Яо Шуньюй (экс-OpenAI, ныне — Tencent) допустил, что китайская компания может стать мировым лидером в ИИ в течение 3-5 лет. Однако главным препятствием он назвал отставание в производстве передовых чипов, особенно в создании литографических машин и развитии ПО. (В декабре Reuters сообщало, что в Китае завершено создание рабочего прототипа машины для экстремальной УФ-литографии, но до практического использования этой разработки остается еще несколько лет.)





. Яо Шуньюй (экс-OpenAI, ныне — Tencent) допустил, что китайская компания может стать мировым лидером в ИИ в течение 3-5 лет. Однако главным препятствием он назвал отставание в производстве передовых чипов, особенно в создании литографических машин и развитии ПО. (В декабре Reuters сообщало, что в Китае завершено создание рабочего прототипа машины для экстремальной УФ-литографии, но до практического использования этой разработки остается еще несколько лет.) Признание отставания . Техлидер Alibaba (модель Qwen) Линь Цзюньян заявил, что вычислительная инфраструктура США «на один-два порядка» мощнее китайской. Китайским исследователям приходится тратить львиную долю ресурсов на разработку, а не на фундаментальные исследования.





. Техлидер Alibaba (модель Qwen) Линь Цзюньян заявил, что вычислительная инфраструктура США «на один-два порядка» мощнее китайской. Китайским исследователям приходится тратить львиную долю ресурсов на разработку, а не на фундаментальные исследования. Культура риска. Основатель Zhipu AI Тан Цзе видит преимущество в готовности молодых китайских предпринимателей браться за рискованные проекты — черта, ранее ассоциировавшаяся лишь с Кремниевой долиной.

Баланс сил

Китай демонстрирует впечатляющие успехи в применении ИИ и росте рынка, но разрыв с США в ключевых областях (полупроводниковое оборудование, вычислительная база, фундаментальные исследования) остаётся значительным. Заявления о скором лидерстве выглядят скорее как амбициозный прогноз, требующий преодоления серьёзных системных ограничений.

--

теги: искусственный интеллект Китай

