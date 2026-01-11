Искусственный интеллект: ИИ в Китае - мощный рост, но лидерство США пока неоспоримо

MForum.ru
11.01.2026,
На этой неделе состоялись успешные IPO китайских ИИ-стартапов MiniMax и Zhipu AI на Гонконгской бирже. Это сигнал уверенности инвесторов и часть госстратегии по созданию отечественных альтернатив западным технологиям.
Между оптимизмом и реальностью
На недавней конференции в Пекине ведущие специалисты отрасли дали трезвую оценку позициям Китая.
Баланс сил
Китай демонстрирует впечатляющие успехи в применении ИИ и росте рынка, но разрыв с США в ключевых областях (полупроводниковое оборудование, вычислительная база, фундаментальные исследования) остаётся значительным. Заявления о скором лидерстве выглядят скорее как амбициозный прогноз, требующий преодоления серьёзных системных ограничений.
теги: искусственный интеллект Китай
