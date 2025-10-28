Развитие сетей: МТС в Дагестане - еще 5 горных сел получили мобильную связь и интернет

MForum.ru
МТС сообщает о запуске сети в 5 горных селах Дагестана - Аялизимахи, Новое Каракюре, Хвартикуни, Хонох, Цухдыг. Мобильной связью и интернетом МТС теперь могут пользоваться почти 4 тысячи жителей этих населенных пунктов. Оператор не сообщает какие скорости мобильного интернета теперь достижимы для жителей сел.
Самое высокогорное село, в котором заработала связь МТС в этом году, находится на высоте 1909 метров. Это село Хонох Цумадинского района. Оно расположено у подножия одного из четырехтысячников Дагестана и третьей по высоте вершины республики горы Аддала-Шухгельмеэр. Это место востребовано для восхождений у альпинистов. Связь у подножия горы обеспечит безопасность и цифровой комфорт не только жителей села, но и спортсменов, отправляющихся на восхождение.
«Название горы Аддала-Шухгельмеэр переводится как «гора, на которой не встретить человека». В нём кроется определенный вызов, как для тех, кто живет в таких местах, и для тех компаний, которые стараются обеспечить горные села инфраструктурой – связью, электричеством, газом, водой. В этом году мы покорили еще несколько вершин, построив там сеть сотовой связи, и продолжим этот непростой путь в горы Дагестана в будущем», – рассказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.
Также связь МТС заработала в популярных туристических местах возле села Хвартикуни. Здесь расположены Гергебильское водохранилище, плотина Гергебильской ГЭС, кафе и гостиницы для туристов, которые приезжают посмотреть на водную гладь, горы и вереницу дагестанских гидроэлектростанций.
