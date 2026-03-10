Мобильная связь: МТС в Чеченской республике - запущена сеть в горном селе Харачой у перевала Харами

MForum.ru
10.03.2026,
МТС подключил к сети горное село Харачой Веденского района. Как утверждает компания, мобильный интернет и голосовая связь стали доступны тысяче местных жителей.
«Харачой в последние годы становится популярнее у туристов. Раньше во всех путеводителях гостей Чечни предупреждали, что в селе нет связи. Сейчас путешественников ждет приятный сюрприз в виде качественного сигнала и скоростного интернета. Надеемся, и гости, и местные жители оценят качество нашей сети», - прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.
Историческая справка
Харачой - последний населенный пункт по пути в крутые горы. Сразу за селом начинается перевал Харами, который ведет в Дагестан. Это значимые места для региона, связанные с историческими событиями. В селе находится памятник знаменитому чеченскому абреку Зелимхану. Село окружено горами, неподалеку - живописный водопад.
--
теги: мобильная связь развитие сетей Чеченская республика МТС
--
Публикации по теме:
12.01. [Новости компаний] Мобильная сотовая связь: МегаФон в Чечне - оператор сообщает о модернизации оборудования в нескольких населенных пунктах / MForum.ru
26.05. [Новости компаний] Драйв-тесты: В DMTel оценили сотовую связи и мобильный интернет на Северном Кавказе / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
08.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Чеченской республике - компания обеспечила канал связи для управления солнечной электростанцией / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Чеченской республике: дополнительное оборудование запущено в Урус-Мартане / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru