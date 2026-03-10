Мобильная связь: МТС в Чеченской республике - запущена сеть в горном селе Харачой у перевала Харами

10.03.2026, MForum.ru

МТС подключил к сети горное село Харачой Веденского района. Как утверждает компания, мобильный интернет и голосовая связь стали доступны тысяче местных жителей.

«Харачой в последние годы становится популярнее у туристов. Раньше во всех путеводителях гостей Чечни предупреждали, что в селе нет связи. Сейчас путешественников ждет приятный сюрприз в виде качественного сигнала и скоростного интернета. Надеемся, и гости, и местные жители оценят качество нашей сети», - прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

Историческая справка

Харачой - последний населенный пункт по пути в крутые горы. Сразу за селом начинается перевал Харами, который ведет в Дагестан. Это значимые места для региона, связанные с историческими событиями. В селе находится памятник знаменитому чеченскому абреку Зелимхану. Село окружено горами, неподалеку - живописный водопад.

теги: мобильная связь развитие сетей Чеченская республика МТС

