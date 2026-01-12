Мобильная сотовая связь: МегаФон в Чечне - оператор сообщает о модернизации оборудования в нескольких населенных пунктах

12.01.2026, MForum.ru

В первые недели января 2026 года технические специалисты оператора усилили покрытие в нескольких населенных пунктах республики. Положительные изменения могут ощутить жители городов Грозного и Шелковская, сел Зандак, Герменчук, Беркат-Юрт, поселка Чири-Юрт.

Как сообщает компания, ее инженеры модернизировали телеком-оборудование, благодаря чему увеличилась территория пользования мобильного интернета в жилых и промышленных зонах. Включение слоев средних и высоких диапазонов частот расширило площадь покрытия сети, усилило качество голосовой связи и передачи данных.

«В 2025 году мы провели работы в каждом районе республики, обеспечив связью и мобильным интернетом абонентов не только в крупных городах, но и в отдаленных селениях, в том числе, горных. В 2026-м продолжаем расширять покрытие для эффективного использования клиентами всех цифровых сервисов», — прокомментировал директор МегаФона в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

