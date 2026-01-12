Мобильная сотовая связь: МегаФон в Чечне - оператор сообщает о модернизации оборудования в нескольких населенных пунктах

MForum.ru
12.01.2026,
В первые недели января 2026 года технические специалисты оператора усилили покрытие в нескольких населенных пунктах республики. Положительные изменения могут ощутить жители городов Грозного и Шелковская, сел Зандак, Герменчук, Беркат-Юрт, поселка Чири-Юрт.
Как сообщает компания, ее инженеры модернизировали телеком-оборудование, благодаря чему увеличилась территория пользования мобильного интернета в жилых и промышленных зонах. Включение слоев средних и высоких диапазонов частот расширило площадь покрытия сети, усилило качество голосовой связи и передачи данных.
«В 2025 году мы провели работы в каждом районе республики, обеспечив связью и мобильным интернетом абонентов не только в крупных городах, но и в отдаленных селениях, в том числе, горных. В 2026-м продолжаем расширять покрытие для эффективного использования клиентами всех цифровых сервисов», — прокомментировал директор МегаФона в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Чечня Чеченская республика
--
Публикации по теме:
26.05. [Новости компаний] Драйв-тесты: В DMTel оценили сотовую связи и мобильный интернет на Северном Кавказе / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
08.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Чеченской республике - компания обеспечила канал связи для управления солнечной электростанцией / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Чеченской республике: дополнительное оборудование запущено в Урус-Мартане / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Чеченской республике - скорости LTE в Грозном выросли на 25% / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru